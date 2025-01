I ritardi del Museo del basket. Si punta ad aprirlo a metà giugno

Il Museo del basket al PalaDozza doveva inaugurare nel 2021. Ma tra Covid, ritardi della ditta, cambi di progetto, il Mubit non ha ancora visto la luce. E delle inaugurazioni e pre-inaugurazioni annunciate non c’è stata traccia. La risposta di metà dicembre del Comune a un’interrogazione della civica di ’Bologna ci piace’ Samuela Quercioli conferma che si sta avviando il collaudo degli impianti, mentre gli allestimenti sono in fase di studio in collaborazione con la Fondazione Bologna Welcome, gestore degli spazi del Palasport.

Collaudi che vanno per le lunghe, visto che già a giugno, in seguito a un’analoga richiesta di Quercioli, il settore Edilizia di Palazzo d’Accursio aveva praticamente risposto lo stesso.

Lo scatto, però, si avrà sull’allestimento, visto che a giorni si apriranno le buste per il bando lanciato ad hoc. Quercioli va all’attacco: "Come riportato nella risposta a una interrogazione di maggio scorso entro il 2024 si dovevano concludere i lavori relativi al Museo del Basket presso il PalaDozza. Si dovevano perché ci sembra che non siano ancora finiti. Dalle ultime carte ricevute è, infatti, emerso che il bando promosso dal Comune per l’aggiudicazione della fornitura per l’allestimento si concluderà solo nei prossimi giorni. Quali sono questa volta le motivazioni? A chi è imputabile il ritardo? Queste domande la maggioranza le conosce bene, ma ancora una volta ha disatteso quanto aveva promesso alla cittadinanza con il risultato che l’inaugurazione del Museo del Basket – che ricordo doveva avvenire nel 2021, poi a fine 2022 – slitterà ancora".

L’amministrazione, dalla sua, non manca di sottolineare i ritardi dell’impresa e sia qualche mese fa, che oggi, in risposta alle domande della consigliera civica, ha fatto sapere che verranno richieste penali per un importo giornaliero di 400 euro.

Mattia Santori, delegato al Turismo e ai Grandi eventi del Comune, vede il bicchiere mezzo pieno: "Il cantiere è stato chiuso e il bando per l’allestimento è alle battute finali, tant’è che si apriranno le buste in questi giorni. Ci sono stati molti ritardi, il progetto del museo è cambiato, ma ormai si parte. Il nostro obiettivo è inaugurare il Mubit a metà giugno, in occasione degli Europei di basket femminile".

"Il rilancio del PalaDozza di via Calori avrebbe dovuto vedersi realizzato nel 2021", insiste Quercioli che, in questi mesi ha seguito al vicenda del Museo del Basket, sottolineando anche come la comunicazione del Comune in merito alle penali per i ritardi ha dato una spinta alla ditta che sta seguendo i lavori.

Di certo, la casa della pallacanestro ha avuto un percorso accidentato. I lavori per il Mubit al PalaDozza (investimento complessivo di 1,2 milioni) sono partiti a marzo 2021 (quando Matteo Lepore era assessore allo Sport) e sarebbero dovuti terminare dopo circa nove mesi. Ma a ottobre dello stesso anno Santori, delegato a Turismo e Grandi eventi sportivi, fu costretto a spostare la data a primavera 2022.

Niente di fatto, però, fino a maggio 2023, quando pure il numero uno della Federbasket, Gianni Petrucci, aveva fatto sapere di essere "molto preoccupato per il Mubit al PalaDozza", dando una specie di aut aut: "Se Bologna non mi dà garanzie, purtroppo sarò costretto a portarlo altrove". Fu sempre Santori a rassicurare. Poi, dopo gli ulteriori ritardi, l’arrivo delle penali, la successiva accelerata e a breve l’apertura delle buste per assegnare il bando dell’allestimento. A giugno, forse, l’inaugurazione.

Rosalba Carbutti