"I ritmi e le melodie spesso li trovo in sogno"

Nel 2012, il rapper e produttore di Atlanta Chester Watson ha soltanto 15 anni quando il suo brano ‘Phantom’ lo spinge sotto i riflettori. Da quel momento, non ha mai smesso di produrre melodie colorate di psichedelica e surrealismo che gli hanno permesso di farsi un nome nella musica. Figlio di un ex membro della band Three 6 Mafia, il cantante di 27 anni suonerà con il produttore Elaquent domani allo Sghetto Club, ore 23.

È la sua prima volta in Italia?

"Sono già stato a Venezia ma è la prima volta a Bologna. Non vedo l’ora di esserci per il buon vino, il buon cibo e soprattutto per incontrare la gente che mi sembra molto calorosa. Inoltre, l’Italia è un paese scenografico, quindi sono impaziente di scoprire di più l’architettura".

Lei è sia rapper che produttore. Come articola queste due competenze?

"A volte voglio soltanto scrivere, ed è così che nascono EP come ‘Montisona’ e ‘Mirage’ con Elaquent. Ma la maggior parte del tempo, i due aspetti sono indissociabili. Ultimamente, produco la mia musica per i miei album personali. Scrivo le melodie velocemente e voglio giocare con le emozioni. Spesso ho una frase in mente e la conservo fino a quando non trovo la melodia che si avvicina il più possibile a quel sentimento".

I sogni lucidi sono importanti per lei?

"Sono sempre stato ossessionato dal surrealismo. E cosa c’è di più surreale dei sogni? Ho la sensazione che i sogni mi abbiano trasmesso conoscenza, oltre ad avermi aperto la mente a realtà alternative, vite precedenti ed esperienze extracorporee. Spesso mi sveglio con nuovi ritmi in testa e corro a scriverli. Mi capita anche di comporre musica quando sono molto stanco".

Quali artisti la influenzano?

"All’inizio non ascoltavo rap. Vengo dal mondo del balletto, della musica classica. Poi ho scoperto il collettivo Odd Future e Tyler, The Creator, che mi hanno ispirato molto. Sono rimasto ipnotizzato dal suo brano ‘Yonkers’. In più, mia madre mi ha trasmesso la sua passione per l’R&B, con artisti come Sade e ascolto anche molto jazz".

Suo padre è un noto musicista.

"È un talentuoso pianista e direttore musicale. È stato lui a darmi il sintetizzatore quando ero ancora un bambino. Abbiamo già lavorato insieme, ad esempio nella registrazione di alcuni brani del mio progetto ‘A Japanese Horror Film’. In futuro, ci piacerebbe collaborare in modo più approfondito".

Ci può dire qualcosa sulla scaletta del concerto?

"Non posso svelare tutti i segreti, ma sarà un mix di brani vecchi e nuovi. Mi diverto a suonare pezzi più datati, perché mi hanno permesso di diventare chi sono oggi e perché ci sono persone che sono cresciute ascoltandoli. Mi concentrerò soprattutto sulle nuove canzoni realizzate con Elaquent. In ogni caso sono molto entusiasta per i concerti di questo tour, e sento che sarà memorabile".

Arthur Duquesne