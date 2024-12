I Rovere presenteranno ’11 case’. Un disco sullo scorrere del tempo

Una tournée nazionale che si conclude ’a casa’ per i bolognesi di Rovere, che suoneranno stasera all’Estragon, alle 21.

Il quartetto, composto da composto da Nelson Venceslai (voce), Luca Lambertini (chitarra), Lorenzo Stivani (sintetizzatore e percussioni) e Marco Paganelli (batteria) presenterà il suo ultimo disco, ’11 case’, pubblicato in ottobre scorso. Riprendendo le sonorità pop che hanno fatto conoscere la band, questo album affronta diversi temi, tra cui lo scorrere inesorabile del tempo e i cambiamenti silenziosi che influenzano le persone. "È uno dei progetti di cui andiamo più fieri, – comunica il gruppo –. Abbiamo iniziato a lavorarci tempo fa e strada facendo, sono cambiate tante cose, anche nella nostra vita e quotidianità".

Per la band, in questo periodo di transizione "è successo di tutto". "Il tempo passa, cambia tutto, neanche te ne accorgi. Poi di colpo ti volti e lo noti. Ti ritrovi a cercare di analizzare come sia successo e cosa trovarci di positivo e di negativo. Dentro il disco c’è un po’ questa parte insicura di noi, spaventata sia dal passato che dal futuro, ma carica per affrontarli."

Due anni dopo il loro precedente progetto ’dalla terra a marte’, continuano il loro percorso, sempre con la volontà di farsi voce della loro generazione, tra speranze, delusioni, aspettative e cambiamenti.

In apertura del loro concerto all’Estragon, suonerà l’artista svegliaginevra.