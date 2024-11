I salsamentari premiano Gianni Pelagalli: "E tra due anni festeggeremo i nostri 150 anni"

"Le salumerie bolognesi sono le uniche imprese in cui si tramanda di padre in figlio un sapere (la lavorazione e la vendita dei salumi e dei formaggi) che fonda le sue radici nella qualità, l’artigianalità e la storia. Un patrimonio di valori che non ho esitato a difendere l’agosto scorso dagli attacchi gratuiti del New York Times ("Bologna è un mangificio di mortadella", era l’accusa, ndr) ricordando gli investimenti e i sacrifici fatti dai nostri operatori per lanciare il Tagliere dei Salsamentari", così Matteo Lepore, sindaco di Bologna, ha salutato ieri dirigenti e soci della Mutua Salsamentari 1876, riuniti per il tradizionale pranzo di fine anno nel ristorante Tulipano dell’Admiral Park Hotel di Ponte Rivabella a Zola Predosa.

"Tra due anni – ha ricordato il presidente Davide Simoni – festeggeremo i 150 anni di fondazione e lo faremo con un manuale di salumeria a fumetti dove i protagonisti saranno i nostri soci più rappresentativi. Di ieri e di oggi".

I Salsamentari hanno comunque voluto festeggiare un altro 150/o anniversario, quello della nascita nel 1874 di Guglielmo Marconi, nominando socio onorario perpetuo Gianni Pelagalli, creatore e gestore del Museo della Comunicazione e del Multimediale, per l’impegno che da anni mette nella promozione della grandezza del genio di Guglielmo Marconi.

"È dal 1989 – ha ricordato Pelagalli – che gestisco il mio museo che è il più visitato in assoluto dalle scolaresche di Bologna e di tutta Italia". Plauso all’iniziativa da parte di Confcommercio Ascom Bologna. "Come tutti i salumieri che operano sotto le Due Torri – ha sottolineato il direttore Giancarlo Tonelli – anche Pelagalli ha saputo trasmettere i valori e la storia di un genio come Guglielmo Marconi".

E Loreno Rossi, direttore di Confesercenti Bologna, ha aggiunto: "La Salsamentari rappresenta il sapere di tutti i salumieri, Pelagalli tiene in vita il sapere di un genio a lungo sottovalutato e dimenticato. Il 22 novembre faremo la nostra assemblea a Villa Griffone di Sasso, casa natale di Marconi".

