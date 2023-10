I Savana Funk, groove in Cantina

Funk, rock e blues con jam incendiarie, groove irresistibili e presenza scenica: sono i Savana Funk, band premiata sabato dal Mei come miglior gruppo emergente. Virtuosismi e talento compositivo che dispenseranno stasera (ore 21.30) in Cantina Bentivoglio proponendo le hit recenti Ghibli e Zahra. Codificazione dell’essenza stessa di una live band che ha collezionato un crescente numero di concerti in Europa (Jova Beach Party, Goa-Boa Festival, Firenze Rocks). Ne fanno parte il chitarrista Aldo Betto, Blake C.S. Franchetto al basso, Nicola Peruch alle tastiere e Youssef Ait Bouazza alla batteria. Un ensemble funambolico nato a Bologna nel 2015 dalla sintonia tra Aldo, Blake e Youssef, potenziata dal virtuosismo di Peruch.

g.a.t.