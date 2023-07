I segreti della casa degli orologi

di Gianni Leoni

"Ho costruito questa casa su misura per gli orologi. Ne ho migliaia, grandissimi, grandi, medi, piccoli e minuscoli, e ognuno di loro merita una sistemazione adeguata. Io, mia moglie e le nostre due figlie occupiamo gli spazi vuoti". L’ex camionista Giuliano Ansaloni vive in uno strano mondo di tic tac. Pareti, soppalchi, abbaini, camere, scale, pavimenti e soffitti presentano una composita parata di misuratori del tempo dalle caratteristiche anche bizzarre.

"Non ricordo com’è cominciata la passione, ma posso dire che da più di sessant’anni non resisto al fascino di quadranti e lancette e li cerco dappertutto: nei mercatini di ogni angolo d’Italia, dai negozianti, nelle chiese, dai privati, dappertutto. Li catalogo, li riparo e li espongo per le scolaresche e per chi vuole venire ad ammirarli. Il Covid ha fermato la mia attività per tre lunghissimi anni, ma domenica, ultimo giorno della Fiera di Crevalcore, riapro sia pure solo per un giorno". Ed eccoli, i padroni di casa, gli orologi: antichi, vecchi e nuovi, da parete, da comodino, da torre, da tasca, da auto, da terra, da gioco, da navigazione , da uomo, da signora, da signorina e per bambini strategicamente sistemati in ogni angolo di questa bella dimora alla periferia del paese, un po’ castello, un po’ villone di campagna e un po’ elegante residenza di un di un nobile d’altri tempi.

Una straordinaria collezione di tutte le misure di esemplari in oro, in argento, in ferro, di ceramica, di legno, di maiolica, a tamburo d’acqua con caduta a goccia, inglesi e napoleonici, cinesi ed ecclesiastici, pendole a fasi lunari a intarsio uniti l’uno all’altro dal lento scorrere di un ripetitivo concerto di tic tac. Giulio Ansaloni li presenta uno per uno col rispetto e il garbo riservati agli ospiti. "Il più antico ha quasi cinquecento anni, ma il primo che ho acquistato è del 1750, era nella torre della chiesa di San Matteo della Decima e porta la firma di Ago Scagliarini".