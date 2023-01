I segreti della Garisenda nella mostra-cantiere sotto le Due Torri

Il cantiere allestito sotto le Due Torri diventa un’occasione per ripercorrere (in italiano e inglese) la storia del monumento simbolo della città: i pannelli che delimitano l’area dei lavori in corso "ora la raccontano attraverso testi e immagini. Una mostra a cielo aperto che "riprende gli stessi colori e la stessa grafica di quello presente in piazza Verdi sulla recinzione del cantiere per i lavori di riqualificazione del Teatro Comunale", spiega Palazzo D’Accursio. Dai testi (frutto di una collaborazione tra i Musei di Bologna, la Cineteca, la Fondazione Carisbo, Genus Bononiae, Tper e BolognaWelcome), riferisce il Comune, "si scopre che durante la costruzione della Garisenda, iniziata nel 1109, ci fu un cedimento del terreno che ne causò la pendenza ancora oggi evidente e che nel 1355 la torre fu oggetto di un intervento di abbassamento dagli originari 60 metri di altezza agli attuali 47".