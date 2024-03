I semi dei diritti e della speranza . Grande successo per l’iniziativa. Inviaci le foto della tua piantina

Da sempre i fiori sono simbolo di gentilezza, ma anche di forza : anche nelle avversità, grazie alla loro bellezza, sono capaci di illuminare le nostre giornate. È con questi presupposti che è nata ‘Fioriscono emozioni’, l’iniziativa del nostro giornale che punta a ribadire l’importanza della parità di genere e la condanna di ogni forma di discriminazione e violenza sulle donne.

Ieri, le bustine di semi in regalo con il nostro quotidiano sono andate a ruba, in tanti le hanno ritirate alle edicole insieme al Carlino. Un gesto simbolico che però ci deve aiutare a riflettere, con la consapevolezza che la nostra società sta mostrando segnali di cambiamento, ma che la strada da percorrere è lunga.

Come i fiori, anche la nostra iniziativa, però, non finisce con la distribuzione dei semi di ieri, confezionati in doppia versione, con due slogan diversi: "Che non sia solo un giorno" e "Fanno sbocciare un fiore per te". I lettori, infatti, possono piantare i boccioli fin da subito in un ambiente protetto, oppure direttamente all’esterno, a terra o in vaso, da marzo a maggio. Un posizionamento in pieno sole o mezz’ombra è da preferire, i semini dovranno essere posizionati in superficie in gruppi di 7 – 10 semi a una distanza da 30 a 45 cm tra loro, avendo l’accortezza di non coprirli di terra ma inserirli delicatamente premendoli al suolo inumidito, che dovrà essere mantenuto tale fino alla germinazione grazie ad un innaffiamento costante ma mai abbondante.

I lettori sono poi invitati a partecipare all’iniziativa "Scatta una foto alla tua piantina": appena i semi inizieranno a germogliare, potrai infatti immortalare la tua pianta e inviarla alla mail emozioniquotidiane@quotidiano.net: le foto più belle saranno pubblicate. Un gesto che ’prolungherà’ l’8 marzo rendendolo un impegno costante e quotidiano. L’iniziativa è stata sviluppata grazie alla collaborazione con Selenella che condivide le finalità del progetto.