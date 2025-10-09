I sentieri dello spirito da Biffi alla Flotilla. Guerra e pace al Festival delle Religioni

I sentieri dello spirito si incontrano a San Giovanni in Persiceto nell’ottava edizione del ‘Festival delle religioni – vie di confronto’. La kermesse si terrà dal 17 al 19 ottobre e il tema di quest’anno è ‘Pellegrini di speranza’. Tra gli ospiti la giornalista Giovanna Botteri, il filosofo Umberto Galimberti, lo scrittore Roberto Mercadini, il cardinale Matteo Maria Zuppi che esploreranno, da diverse prospettive, la religione, la spiritualità e il dialogo. Oltre a questi quattro eventi principali, in programma anche tanti altri momenti di dialogo, meditazione, confronto e riflessione. Gli incontri sono a ingresso gratuito, ma per alcuni è necessaria la prenotazione.

Il programma prenderà avvio venerdì 17 ottobre alle 21, al cinema Giada, in circonvallazione Dante, con Giovanna Botteri che presenta ‘Religione e spiritualità tra guerre e intelligenza artificiale’. Botteri rifletterà sul ruolo della spiritualità e della fede in un’epoca segnata da conflitti globali e dal rapido avanzare delle tecnologie digitali. Sabato 18 ottobre, dalle 9,30 alle 17, al chiostro di San Francesco in piazza Carducci si terrà l’incontro ‘Comunità di speranza’. Per l’occasione saranno presentate le attività promosse dal Centro missionario persicetano, dall’associazione culturale tibetana con la partecipazione del Gyen Rinpoche Lama Tashi del centro culturale Al-Karam, voce attiva del dialogo interreligioso e della solidarietà nel territorio, che dipingerà dal vivo una thangka, antica forma d’arte sacra tibetana. Alle 11, nell’ex chiesa di San Francesco, Cinzia Calzolari guiderà l’incontro dal titolo ‘Esperienza di meditazione con i suoni’, con gong, campane tibetane e arpe angeliche. Alle 15, nella palestra del chiostro di San Francesco, si terrà ‘Coraggio di sperare’, con frate Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano di Bologna, con il diacono Amadio Abbate, con Gyen Rinpoche Lama Tashi e con Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia e componente della Global Sumud Flotilla. Modera Gian Pietro Basello, dell’università ‘L’Orientale’ di Napoli. Alle 17, nel municipio, suor Monia Alfieri guiderà l’incontro ‘Scuole di speranza’. Alle 21, al teatro Fanin, Umberto Galimberti presenterà l’incontro dal titolo ‘L’etica del viandante’, dedicato all’omonimo libro scritto dal filosofo e psicoanalista sui fondamenti dell’agire umano in un’epoca di crisi, incertezza e cambiamento. Domenica 19 ottobre, alle 10.30, al teatro comunale, si terrà ‘Luce d’Africa’, una sfilata tra i tessuti e i colori africani a cura di Emillie & Cisse. Alle 15, al chiostro di San Francesco sarà possibile assistere al concerto del coro della chiesa ortodossa San Basilio il grande di Bologna. Alle 18 al teatro comunale, Roberto Mercadini, scrittore, autore teatrale, narratore, poeta e divulgatore, presenta il monologo ‘Fuoco nero su fuoco bianco’, un viaggio fra gli infiniti possibili della bibbia ebraica.

Chiuderà il festival alle 20, al teatro comunale, l’incontro dal titolo ‘Ricordo del cardinal Biffi’ con il cardinale Matteo Maria Zuppi e don Gabriele Porcarelli. Un dialogo per ricordare la figura di Biffi, testimone profondo di fede, intelligenza spirituale e attenzione concreta verso chi vive situazioni di fragilità.

Pier Luigi Trombetta