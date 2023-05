I sentimenti dal punto di vista dei ragazzi Uno sguardo a come si rapportano con essi

Le emozioni sono uno degli elementi più importanti della vita umana. Attraverso di esse, percepiamo le situazioni, gli altri e noi stessi in modo profondo e significativo. Ci consentono di esplorare il nostro mondo interiore e relazionarci con quello a noi circostante. Nel questionario che abbiamo somministrato ai coetanei della nostra scuola, abbiamo chiesto loro come si rapportano con esse. Un rapido sguardo alle risposte. La maggior parte degli intervistati è riuscita a darne una definizione teorica. Proseguendo nell’analisi delle risposte molti sostengono che le emozioni influenzano le loro decisioni. Qualcuno ammette anche di star bene quando le esterna, ma molti fanno fatica per paura del giudizio. C’è anche chi afferma di gestirle dedicandosi ad attività fisiche, in tanti però non riescono ad identificarle perché non si fermano neppure ad ascoltarle. Infine, all’ultima domanda - "quali sono le emozioni che suscita in voi la scuola?" - le risposte danno la prova che la scuola fa provare noia, tristezza, pressione e solo piccole felicità.3F: Ammirato Roberto, Bergamini Manuel, Biondi Marco, De Andreis Ludovico, Migliori Andrea, Spanò Gabriele, Tuffo Edoardo.