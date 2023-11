I sepolcri raccontano: in un libro le storie raccolte fra le lapidi del cimitero

"Parlano ancora. I Sepolcri di Persiceto": è il titolo dell’ultimo libro di Maurizio Garuti, edito da Minerva Edizioni, che è stato presentato giovedì sera nel teatro comunale di San Giovanni in Persiceto (nella foto). Insieme all’autore e a Paolo Grandi, ideatore del libro, alla presentazione sono intervenuti il sindaco Lorenzo Pellegatti, l’assessore comunale alla Cultura Maura Pagnoni, Elena Di Gioia delegata alla Cultura del Comune di Bologna e Matteo Marchesini, critico e scrittore. Saverio Mazzoni ha letto alcuni brani del testo. Protagoniste delle pagine del libro di Garuti, sono le storie di personaggi noti e ignoti che emergono da un’ideale passeggiata fra le lapidi. Il cimitero persicetano è stato recentemente candidato a un bando regionale per il riconoscimento dei cimiteri monumentali e storici e per la concessione di contributi a sostegno di attività di promozione culturale. L’obiettivo è quello di poter pianificare interventi di conservazione e di restauro.