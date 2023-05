I servizi che aiutano ad affrontare le situazioni Dall’orientamento al lavoro a ’Oltre la Strada’

La ’Casa delle Donne’ di Bologna mette a disposizione diversi servizi per le donne che necessitano dell’aiuto di altre persone per riuscire ad affrontare la loro grave situazione. Racconteremo del servizio di orientamento al lavoro e il settore chiamato ’Oltre la Strada’. Il primo serve ad aiutare le donne che subiscono violenza e che hanno bisogno di rendersi indipendenti economicamente dal marito che le maltratta. Infatti, succede spesso che una donna non abbia nessuna fonte di guadagno perché dipendente da un uomo, e dunque le è impossibile separarsi da quest’ultimo. In questo settore operano esperte che aiutano le donne a redigere un curriculum e a cercare un lavoro, oltre a contattare delle aziende che permettono un tirocinio per immetterle gradualmente nel mondo del lavoro. Il servizio ’Oltre la Strada’, invece, entra in gioco nel caso in cui una donna viene obbligata a prostituirsi a causa di ricatti contro la sua famiglia di origine: le operatrici esperte in questo settore la assistono nel denunciare coloro che l’hanno costretta e ricattata. Nella Casa delle Donne lavorano anche diverse psicologhe: intervengono solitamente per assistere le donne che hanno subito traumi da cui è molto difficile liberarsi e sono specializzate nell’aiuto psicologico delle vittime di violenze.