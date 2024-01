I servizi trainano l’economia bolognese, soffrono edilizia e industria

Nel 2023 il valore aggiunto della Città metropolitana è cresciuto dell’1,1%. L’indicatore, l’analogo a livello locale del Pil, posiziona la provincia al tredicesimo posto in Italia per tasso di crescita. È quanto emerge dalle stime rilasciate da Prometeia ed elaborate da Unioncamere Emilia-Romagna e dalla Camera di commercio di Bologna. In un contesto di rallentamento dell’economia mondiale (+3%), la performance delle Due Torri è migliore di quelle dell’Eurozona e dell’Italia (entrambe al +0,7%). Bologna dovrebbe mantenersi sopra la media nazionale anche nel prossimo biennio: sarà la seconda e la terza provincia italiana per tasso di crescita del valore aggiunto (+1% e +1,3%, contro una crescita italiana dello 0,4% e dello 0,9%). Se l’economia del territorio nel 2023 ha registrato un andamento positivo lo deve ai servizi, che hanno segnato un balzo del 2,8% mentre gli altri comparti sono in negativo. Le costruzioni, con lo stop agli incentivi, perdono il 2%, mentre l’industria cede l’1,7%. Pesante il prezzo dell’alluvione per l’agricoltura: -6,5%.