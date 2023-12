I settant’anni di Labanti e Nanni: "E il futuro sarà sempre più green"

‘I nostri primi 70 anni’. Li ha festeggiati l’azienda Labanti e Nanni industrie grafiche e cartotecniche di Anzola guidata da Antonio e Fabio Bonacini e da Andrea Fanti. Con un organico di 105 persone e un fatturato 2022 che si attesta a 23 milioni di euro, un incremento del 25% rispetto all’anno precedente, Labanti e Nanni – che nacque a Bologna nel 1953 come piccola bottega tipolitografica - punta sull’innovazione sostenibile per continuare il percorso di espansione. La sua sede conta oltre 24.000 metri quadri, ed è dotata di macchinari all’avanguardia nella produzione del packaging.

"Il nostro business plan 2023 - 2025 prevede – spiega l’amministratore delegato Fabio Bonacini - investimenti a sostegno di uno sviluppo che passa sempre più dalla transizione verso un’economia circolare che recupera e riutilizza gli scarti delle materie prime. In ottica industria 4.0, il plant di Labanti e Nanni dispone di impianti di ultima generazione in grado di incrementare la capacità produttiva fino al 30% garantendo i migliori standard qualitativi presenti oggi sul mercato internazionale". A parere del manager, i 70 anni di attività rappresentano anche un punto di partenza e uno stimolo per continuare il percorso di crescita, all’insegna dei valori che accompagnano da sempre questa azienda.

"Abbiamo un piano industriale triennale - prosegue Bonacini - che unisce gli obiettivi economici e finanziari con quelli etici, sociali ed ambientali. Abbiamo in previsione nuovi investimenti e soluzioni cartotecniche sempre più ecofriendly, innovative e smart". E aggiunge: "I nostri piani di crescita passano dalla valorizzazione delle nostre risorse umane, cui dedichiamo attività di formazione e la costante attenzione alla valorizzazione della sostenibilità economica, sociale e ambientale".

Pier Lugi Trombetta