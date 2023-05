I sette peccati per Eltahawy

Rabbia, attenzione, volgarità, ambizione, potere, violenza e lussuria. Sono i ’Sette peccati necessari’ che le donne devono commettere per essere libere. Almeno secondo la scrittrice e attivista egiziano-americana Mona Eltahawy, che presenta il suo libro, edito da Le plurali, oggi alle 18 alla Biblioteca italiana delle Donne (via del Piombo 5). Eltahawy ribalta il punto di vista delle donne attraverso la consapevolezza, elenca dati, numeri e avvenimenti, simbolo della violenza di genere in tutto il mondo; racconta la storia di attiviste che hanno sfidato il sistema in Cina, India, Uganda, Brasile, ma anche nel mondo occidentale.

L’autrice dialoga con Anna Pramstrahler della Biblioteca italiana delle Donne e Paola Rudan, attivista dell’assemblea donne del Coordinamento Migranti. Interverranno anche Chiara De Ninno e Rita Monticelli.