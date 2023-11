I sindacati Cgil e Uil: "Nessuna paura"

"Il nervosismo del governo? Deriva dal fatto che non stanno mantenendo le promesse fatte in campagna elettorale". Alla vigilia dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil per il 17 e il 24 novembre, i segretari di Bologna della Cgil, Michele Bulgarelli, e regionale della Uil, Marcello Borghetti, sono pronti a dare battaglia. E soprattutto sono intenzionati ad "andare avanti, senza farsi intimidire" dal braccio di ferro scoppiato in queste ore con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini che, per i sindacalisti, "attacca il diritto di sciopero", previsto dalla Costituzione.

Nel frattempo, dopo la fumata nera al termine dell’incontro al Mit tra Cgil, Uil e il ministro Salvini, la situazione si fa sempre più tesa. "L’orientamento del vicepremier e ministro Matteo Salvini è consentire lo sciopero dalle 9 alle 12 di venerdì 17 per tutto il settore trasporti, a eccezione di quello aereo su cui i sindacati avevano già confermato un ripensamento – fanno sapere fonti del ministero - . Salvini si dice pronto a firmare la precettazione". Immediata la reazione dei sindacati, per i quali la misura "sarebbe un atto sgradevole".

Intanto, anche a Bologna l’organizzazione della manifestazione procede come se niente fosse. L’appuntamento per venerdì prossimo è alle 9.30 in piazza del Nettuno. È prevista la partecipazione dei lavoratori pubblici e della conoscenza, tra cui scuola e Università, oltre che di quelli dei trasporti, ad eccezione di quelli di Tper, che si sono già fermati la scorsa settimana. Il 24 novembre, invece, a scioperare saranno tutti gli altri comparti.

Benedetta Dalla Rovere