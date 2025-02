I sindacati contro le nuove tariffe. Bassani (Cisl): "Aumenti pesanti. C’è stata una frattura con la città"

"C’è stata una frattura con la città. Una frattura che non riguarda solo le relazioni sindacali". Enrico Bassani, segretario metropolitano della Cisl, torna sul tema dei rincari di bus e sosta, a cui si aggiungono quelli dei dehors. E s’iscrive di diritto tra gli arrabbiati per la manovra tariffaria decisa dal Comune.

L’aumento dei prezzi dei biglietti dei bus in realtà era nell’aria da novembre... "Dopo le indiscrezioni di stampa a fine anno ne aveva accennato la stessa assessora al Bilancio Roberta Li Calzi. Le tariffe erano ferme dal 2019, è vero. Ma sull’entità dell’aumento nessuno sapeva alcunché, così come del rialzo dei prezzi della sosta. E le discussioni che ci dovevano essere sono state spostate più di una volta...".

Arrivata la convocazione del sindaco Matteo Lepore non sapevate che il biglietto di corsa singola sarebbe stato alzato da 1,5 a 2,3 euro? "No. Ci è stato presentato un quadro già definito: è stata una decisione unilaterale dell’amministrazione. Un modus operandi che crea una ferita profonda nelle relazioni sindacali. Ma al di là della modalità, che magari non interessa granché i cittadini, è proprio il contenuto della manovra che non ci va bene. A inizio anno, proprio sul Carlino, avevo auspicato che si andasse oltre alla ’protocollite’ e che con l’amministrazione si procedesse con accordi di sostanza. Un tema che non trovò la condivisione di tutti i colleghi (con distinguo da parte di Michele Bulgarelli della Cgil, ndr)...".

La Cgil, però, non ha lesinato critiche... "Il sindaco con questa manovra è riuscito a compattare tutte le sigle sindacali". Lepore vi è venuto incontro con un mini-ritocco sugli abbonamenti dei bus con sconti di 20 euro per chi ha un Isee sotto i 35mila euro... "I sindacati hanno ottenuto questo miglioramento. Un piccolo pezzo: questi aumenti sono comunque troppo pesanti".

Bologna con tutti questi rincari diventerà invivibile? "Prima dei biglietti del bus aumentati, già era fra le città più costose d’Italia, basti pensare alla casa. Perché dire che i costi maggiorati ricadono solo sui turisti non è vero. Anche chi è di Bologna usa il city pass. Che aumenta parecchio. La domanda è: era proprio indispensabile?".

Che idea si è fatto? "Giustamente il mio collega della Cgil, Bulgarelli, ha parlato di scarsa trasparenza. Non abbiamo alcun documento su Tper: piano industriale, economico, l’impatto di questa manovra dettagliato con cifre definite".

Il Comune dà la colpa al governo, alla finanziaria, ai tagli... "Non basta come spiegazione. I numeri devono essere chiari".

Crede che siano margini per altri ritocco in merito alla manovra tariffaria? Martedì avete un incontro col sindaco... "Tutti chiedono cambiamenti. Vediamo come risponderà l’amministrazione di fronte a questo grande strappo con la città, ma anche con altre parti del territorio metropolitano. Noi faremo il nostro mestiere. Così come lo faremo lunedì, a Imola, quando sul tavolo ci sarà sempre il tema dei bus".

Bene usare parte delle risorse della sosta per il fondo sull’alluvione? "Rispondo con una battuta: non è mai un bene mettere insieme le mele con le pere...".

Rosalba Carbutti