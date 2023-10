I sindacati in allarme:: "Convocare il tavolo"

"È necessario che l’incontro previsto al ministero delle Imprese e del Made in Italy venga convocato al più presto. In assenza di un immediato riscontro le lavoratrici e i lavoratori de La Perla porteranno la propria protesta presso la prefettura di Bologna". Lo dichiarano la Cgil nazionale, la Filctem Cgil nazionale, la Filctem Cgil Emilia Romagna e la Filctem Cgil Bologna. "Nell’incontro del 5 settembre scorso effettuato presso il Mimit con la presenza, seppure online, della proprietà dell’azienda – si spiega – è stato convenuto di fissare un nuovo confronto entro il 15 ottobre, soprattutto a fronte del piano industriale che la proprietà avrebbe dovuto presentare al ministero medesimo e alle parti sociali. Ad oggi non abbiamo notizie né della convocazione prevista, né della presentazione del piano industriale da parte dell’azienda. Piano industriale necessario per garantire l’attività produttiva e i conseguenti livelli occupazionali. La situazione aziendale si sta ulteriormente rapidamente deteriorando, tra l’altro aggravata dalla mancanza della materia prima necessaria a continuare la produzione".