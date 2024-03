I sindacati: "L’80% ha fatto sciopero"

Picchi ulteriori all’80 per cento di adesione in molti supermercati delle catene più importanti nazionali presenti in città per lo sciopero di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil dopo la rottura del tavolo per il rinnovo del contratto con Federdistribuzione. I sindacati "auspicano una ricomposizione veloce del tavolo nazionale e della trattativa così da allineare gli stipendi per tutto il settore". Si tratta di associazioni che "rappresentano marchi che fatturano oltre 80 miliardi di euro", spiegano Annamaria Russo della Filcams, Enrico Gobbi Fisascat e Aldo Giammella, Uiltucs "per questo riteniamo le loro proposte ancora più irricevibili. A quattro anni dal lockdown chiediamo che alle lavoratrici e ai lavoratori dei supermercati, esposti più di altri ai contagi, siano riconosciuti salario dignitoso e diritti certi".