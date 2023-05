I sindacati scendono in piazza "Basta propaganda di governo" Bagno di folla per Schlein

di Paolo Rosato

"Dov’è Conte?". Qualcuno gira la testa a destra e a sinistra, a un certo punto in piazza si diffonde la falsa notizia. "Manca solo lui", dicono dai ranghi della Cgil. Ed effettivamente dopo aver attraversato il mare rosso di piazza Maggiore ieri a Bologna, dopo aver abbracciato Nicola Fratoianni, Vasco Errani e tutti i compagni possibili e immaginabili, anche la segretaria nazionale del Pd sembra quasi esserci rimasta male. Solo un’impressione, perché la presenza del leader 5S non era prevista. E forse non era prevista nemmeno questa garra sudamericana delle 25mila persone che hanno travolto la mattinata assolata sotto le Torri, Cgil-Cisl-Uil, insieme per dire al governo le cose che sta sbagliando sul lavoro. Con Schlein guest star.

Un mare tutto a sinistra, pieno di pizzini verbali per Elly che è stata inchiodata dagli esodati del Superbonus, dai precari dei pronto soccorso, dai lavoratori scaricati dai contratti a termine. "Tu sei la nostra ultima spiaggia. La piazza c’è, il popolo c’è, manca chi ci rappresenta", le dice un pensionato di Ancona ex delegato Fiom. Il popolo della sinistra laburista all’italiana era tutto lì, l’impeto ‘meloniclasta’ andrà tradotto meglio. Schlein, che ha capito la strada, ha riaperto al collaborazionismo più spinto, a un passo ci sono gli esponenti locali grillini e pure l’unica bandiera di partito presente è quella dei 5Stelle.

"Sì, c’è un dialogo con Conte. Non solo sul tema del lavoro di qualità, ma anche sul salario minimo su cui anche le altre opposizioni hanno delle proposte, dialogheremo in Parlamento per unire i nostri sforzi", la sottolineatura della segretaria, che ha ribadito i suoi pilastri. "Siamo al fianco di questa mobilitazione su una piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil perché condividiamo molte di queste battaglie, a pochi giorni dall’approvazione di un decreto che è una provocazione – ha ricordato Elly –. Il governo ha approvato il Primo maggio, giorno di festa e di lotta, un decreto che prevede il taglio del cuneo fiscale, largamente insufficiente e temporaneo e non strutturale, nascondendo lì dentro norme che aumentano al precarietà". Per Schlein inoltre le giovani generazioni "hanno paura del futuro, perché con contratti precari è difficile farsi una vita".

Tornando al clima, pure la selezione musicale ha spiazzato qualche militante come l’assenza di Conte. Dopo Bowie e i Clash, e ben prima di Rino Gaetano, è deflagrata a tutto volume ‘Cenere’ di Lazza. "Forse è una metafora", sorridonoi delegati Cisl mentre sfrecciano bicchieri di caffè bollente.

L’altra ‘star’ della giornata è Maurizio Landini, segretario generale Cgil, che ha chiuso i comizi sul palco. "Ci siamo stufati di questa propaganda e di chi vuole trasformare Palazzo Chigi in ‘Beautiful’ – la sua stoccata –. Si parla di sciopero generale? Non escludiamo nulla, gli scioperi generali non si minacciano, ma si fanno quando è il momento di farli. C’è troppa precarietà". Schlein non si è presa solo gli applausi, qualche fischio è arrivato dalle prime file Uil. Non è piaciuta la massiccia presenza di quadri politici, specie del Pd. "Questa è la nostra piazza, vai via", a rivolgersi a lei sono in 7-8, ma la mini contestazione evapora in un minuto.

Anche Pierpaolo Bombardieri (Uil) lo fa notare: "Tutti sono bene accetti, ma questa è la piazza dei sindacati, non della politica". Per Fratoianni (Sinistra Italiana), di contro, "il governo deve ascoltare i sindacati e cambiare strada". Mentre per il senatore Marco Croatti (M5s) "è giusto essere insieme in piazza contro i patrioti del precariato". La chiusa, da remoto, è del deputato Walter Rizzetto di Fd’I. "Comprendo il nervosismo di Landini, il governo Meloni sul tema lavoro sta dando risposte. La Cgil non è più credibile".