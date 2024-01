I sindaci dell’Unione si schierano con i pendolari della Porrettana

"L’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese sostiene le richieste del comitato e auspica un confronto nelle sedi competenti per la discussione della loro realizzazione". La prima risposta pubblica all’appello lanciato dal Comitato degli utenti della linea ferroviaria Porrettana dopo i gravi disagi di inizio anno arriva dai sindaci dell’Unione. I quali, in una lettera firmata dal primo cittadino di Grizzana Franco Rubini a nome di tutti i colleghi, fanno proprie le richieste rivolte dai pendolari alle istituzioni.

"I Comuni dell’Unione dell’Appennino Bolognese considerano da sempre il Servizio Ferroviario Metropolitano un elemento fondamentale per lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile che consenta ai cittadini dell’Appennino trasporti sicuri ed efficienti", premettono i sindaci, per poi ribadire quelle che sono le criticità più volte sottolineate nelle occasioni di confronto con l’assessorato regionale ai Trasporti. Si parte dal "raddoppio almeno parziale della linea Bologna – Porretta, necessario per supportare la completa realizzazione del servizio previsto nell’assetto finale del Sfm", che "aumenterebbe la capacità della linea rendendola più resiliente rispetto a perturbazioni del traffico e quindi contribuendo a raggiungere migliori standard qualitativi". La lettera sollecita poi "interventi infrastrutturali con un piano per la risoluzione rapida e definitiva dei ricorrenti guasti a deviatoi e passaggi a livello, che da qualche anno appaiono essere tra le principali cause di disservizio nonostante l’innegabile miglioramento del materiale rotabile ottenuto a fronte di ingenti investimenti pubblici". Al terzo punto viene "la realizzazione sia lungo la linea Porrettana sia sulla Direttissima del livello di servizio previsto nell’assetto potenziato del Sfm, con estensione dell’orario di esercizio fino alla mezzanotte e aumento della frequenza delle corse".

Scetticismo viene manifestato rispetto all’attivazione delle linee passanti da e per Pianoro, che "ha sicuramente valide motivazioni tecniche ma appare prematura e rischiosa in assenza dei potenziamenti infrastrutturali richiesti e dello stabile raggiungimento di livelli qualitativi soddisfacenti". "Riteniamo quindi necessaria – affermano i sindaci dell’Unione – l’apertura di un tavolo di confronto che consenta la discussione delle tempistiche e dei prerequisiti che vanno soddisfatti per l’attivazione delle linee passanti. Concordiamo infine con le segnalazioni del comitato relative ad aspetti solo apparentemente secondari ma di grande impatto per l’utenza, quali la gestione dell’informazione all’utenza, l’operatività dei sistemi di emissione dei biglietti, il monitoraggio delle frequentazioni e della rotazione dei mezzi".