I sindaci scrivono al Mit: "Priorità alla Porrettana"

Subito il by-pass della Rupe di Sasso e uno studio di fattibilità approfondito sulla Bretella Reno-Setta. I sindaci dell’Appennino ribadiscono l’ordine di priorità manifestato durante l’incontro del 12 marzo scorso a Roma. A seguito del vertice del mese scorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cui è seguita una riunione di coordinamento tra Comuni del territorio, Città metropolitana e Regione, i primi cittadini dell’Appennino bolognese hanno scritto una lettera ai due enti territoriali e allo stesso Mit, riportando le richieste avanzate dalle amministrazioni comunali presenti nelle due occasioni e le valutazioni sui progetti presentati.

Richieste che, è il messaggio, vanno tenute in considerazione in vista del confronto che la Regione avrà con il Mit sulla prossima programmazione degli interventi di competenza statale. Fondamentale, per i Comuni è la realizzazione del Progetto di Fattibilità tecnico economica della Bretella Reno-Setta, opera strategica che darebbe la possibilità di unire due vallate e consentirebbe di avere, per la valle del Reno, un agevole accesso all’asse autostradale, oltre a garantire un’alternativa, in caso di interruzioni della statale 64, così notevolmente alleggerita dal traffico. Dal momento che la realizzazione della Bretella comporta l’esecuzione di opere che potrebbero avere un importante impatto ambientale, spiega una nota dell’Unione dell’Appennino, i sindaci della montagna ritengono necessari approfondimenti progettuali che consentano di valutarne l’effettivo impatto. Considerando che l’eventuale realizzazione dell’opera, che il Ministero ha dato disponibilità a inserire nella prossima pianificazione degli investimenti, richiederà molti anni per venire alla luce, per i Comuni dell’Appennino diventano prioritari gli interventi di messa in sicurezza e di adeguamento della Strada statale 64 Porrettana, soggetta a ripetute interruzioni a causa delle frane.

In particolare, si evidenzia la problematica in prossimità della Rupe di Sasso Marconi che spesso, a causa della caduta di massi, comporta l’interdizione del traffico stradale e talvolta anche della linea ferroviaria Porrettana. "Quelle che riportiamo – spiega la Presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese Valentina Cuppi – sono le stesse richieste che avevamo espresso durante l’incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla presenza dei dirigenti del Ministero e di Anas e che sono frutto dell’interlocuzione di tutti i sindaci e le sindache del territorio, anche di varie appartenenze politiche: rappresentano quindi tutte le sensibilità che ci sono nei vari Comuni. Le proposte avanzate riguardano la vita di tantissime persone che abitano nel nostro Appennino e anche del nostro tessuto economico".