I soci di Linfa:: "Chi investe merita rispetto"

I soci di Linfa chiedono chiarezza su Fico. "Quando nacque il progetto, la città decise di sostenere l’investimento in una logica di sviluppo e di attrazione di turisti – si legge in una nota firmata dal presidente Giancarlo Tonelli (foto) e dai consiglieri Claudio Pazzaglia e Lanfranco Massari –. Costituendo la società Linfa, quotista del Fondo Pai che ha realizzato l’infrastruttura, associazioni e imprese hanno condiviso di sostenere il progetto. Il 31 dicembre Fico chiuderà. Sorpresi per questa decisione, ne prendiamo atto: ora diventa fondamentale capire quale sarà il nuovo progetto". "Non è questo il momento di lanciare suggestioni – concludono da Linfa –. Chi ha investito e chi sta lavorando merita rispetto e deve avere informazioni tempestive e dettagliate sul dopo-Fico".