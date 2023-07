"I social? Solo una vetrina" Estetista Cinica e lo stress

di Claudio Cumani

Non lo chiama stress ma ansia. "Ne soffro dalla notte dei tempi – dice ridendo Cristina Fogazzi, universalmente nota su Instagram come l’Estetista Cinica – e gestisco questo mio stato con la psicoterapia e con momenti di decompressione. Sono abituata a conviverci". Dunque, chi meglio di lei poteva salire stasera sul palco di ‘Tutto esaurito’, il primo festival dello stress ospitato nel chiostro dell’ex convento di Santa Cristina? L’appuntamento con lo ‘Psycho Talk’ è alle 21 e a chiacchierare con l’imprenditrice saranno Mario Vittorangeli e il direttore artistico Emilio Marrese (segue alle 22 la stand up del comico Pietro Saracino). Al termine del colloquio per l’Estetista Cinica arriverà una diagnosi scherzosa accompagnata da una altrettanto scherzosa terapia.

La sua storia, come si sa, ha dell’incredibile: bresciana, classe 1974, dopo aver lavorato come dipendente in un centro estetico si è rimboccata le maniche dando vita a una start up in continua crescita grazie alle vendita di prodotti skincare e a trattamenti per il corpo. Prima il blog Esteticacinica.it, poi il boom dell’e-commerce e l’apertura di negozi e infine la diffusione dei suoi prodotti nelle profumerie. E ancora i libri, la radio e la classifica di ‘Forbes Italia’ che l’ha collocata fra le cento donne più influenti. Oggi la sua azienda nel campo della cosmesi e della bellezza fattura 62 milioni e ha 80 dipendenti.

Cristina, la spaventa confessarsi in pubblico?

"Mi preoccupa molto meno parlare di ansia che di fatturato. Meglio raccontarmi davanti alla gente che tenere lezioni di economia. Confesso comunque che il successo non mi ha placato l’ansia".

Lei è una icona social. La rete aumenta lo stress?

"Certamente i social accrescono l’ansia performativa perché tutti dobbiamo apparire belli, giusti, allegri e abbronzati. Chi si confronta con un modello vincente finisce per sentirsi non performante. Bisogna capire però che l’on line è una vetrina dove metti solo le cose belle, come facevano le nostre nonne quando, nel mobile buono, sistemavano la cristalleria davanti e nascondevano i piatti sbeccati dietro".

La popolarità su Instagram la condiziona?

"Quando sei sola con il telefonino a postare non hai idea che ci siano duecentomila occhi che ti guardano. Io ho la percezione di quanti mi seguono solo quando vengo continuamente fermata per strada. Nel tempo ho imparato a stare attenta a quello che dico e scrivo. È importante la rete delle persone nella vita vera".

Dove andrà questa estate?

"In barca alle Eolie. Le adoro. Voglio dire una cosa scherzosa: per una che vive a Milano è molto performante scendere ad Alicudi e postare sui social foto con gli asini...".