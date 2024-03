I sogni di Stefano Massini all’Auditorium Primo Maggio

Martedì, alle 21, all’auditorium Primo Maggio, di Crevalcore, va in scena la rassegna ‘Tre teatri per te’. Sul palcoscenico Stefano Massini che presenta lo spettacolo dal titolo ‘L’interpretazione dei sogni’, liberamente ispirato e tratto dagli scritti di Sigmund Freud, con le musiche di Enrico Fink. L’attore è accompagnato in scena da Saverio Zacchei, trombone e tastiere, Damiano Terzoni, chitarre e Rachele Innocenti, violino. "Da più di dieci anni impegnato in una ricerca sull’interpretazione dei sogni di Freud, – spiegano gli organizzatori della rassegna – questa volta Massini riparte in prima persona. Ed esprime il suo estro di narratore al servizio di uno spettacolo in cui prende forma un variopinto mosaico di personaggi. Che, narrando i propri sogni, compongono una sinfonia di immagini".