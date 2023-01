"I soldi del Pnrr non bastavano per il palas"

Polemica sempre più rovente sulla rinuncia del Comune di Castenaso al bando da 4 milioni del Pnrr per la creazione di un palazzetto per gli sport a rotelle. Dopo l’attacco dei giorni scorsi di Forza Italia che aveva sollevato il problema, arriva la replica del Comune. "Il Comune non ha sottoscritto l’accordo di concessione del finanziamento che disciplina i rapporti tra le parti e ci obbliga alla realizzazione dell’intervento, rinunciando con ciò al finanziamento concesso che quindi non è stato erogato e nessuno ha mai parlato di rincari né del costo imprevisto del 35% anche se il problema è oggettivo – si legge nella nota dell’amministrazione –. Abbiamo svolto tutti gli approfondimenti necessari dopo essere stati ammesso al finanziamento constatando che i 4 milioni di euro concessi non sarebbero stati sufficienti per completare l’opera ed è del tutto errato affermare che il cronoprogramma viene scritto dall’amministrazione in quanto la tempistica delle attività finalizzate all’attivazione dell’intervento è stabilita nell’avviso pubblico e dal Ministero, come per tutti i finanziamenti".

La nota del Comune, poi, conclude: "In merito a quanto affermato dai consiglieri comunali di opposizione Mauro Mengoli e Angelo Mazzoncini, che dovrebbero conoscere le dinamiche amministrative, si precisa che la decisione della Giunta è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune dal 29112022 (data di assunzione) al 14122022 e dal 10 gennaio 2023 in ’Amministrazione trasparente’ del sito istituzionale del Comune nel rispetto delle norme di legge". Ma le motivazione addotte dall’amministrazione comunale di Castenaso non convincono affatto Valentina Castaldini, consigliera regionale di Fi che ha sollevato la questione: "Le giustificazioni del primo cittadino Gubellini non reggono la scelta della rinuncia, che ad oggi nonostante la narrazione non è possibile. I consiglieri d’opposizione hanno già contattato il Collegio dei Revisore dei Conti e il responsabile Comunale dell’Anticorruzione. Il Pnrr non è un gioco. E noi non possiamo rinunciare alle opportunità per la leggerezza di chi ha deciso di partecipare e poi ritirarsi da un bando". L’esponente di Forza Italia poi aggiunge: "All’indomani delle dichiarazioni del primo cittadino Carlo Gubellini sulla vicenda del bando cui rinuncia il Comune di Castenaso ho cercato di ripercorrere passo passo gli step che hanno portato lo stesso ente a concorrere e a vincere l’assegnazione".

"Su diversi punti – specifica Valentina Castaldini – l’amministrazione ha commesso qualche errore: il Comune non può rinunciare a un progetto Pnrr, e nel bando non è prevista la possibilità di rinuncia, ma sono riportate le conseguenze nel caso di inadempimenti e tra questi anche il commissariamento del progetto, il sindaco ha parlato di rinuncia in fase iniziale, ma ha ricevuto la concessione formale del contributo il 21 settembre. Quando ha partecipato al bando, il Comune di Castenaso ha stimato i costi e, se il progetto fosse stato più costoso, avrebbe potuto chiedere più risorse coinvolgendo altre federazioni".

Zoe Pederzini