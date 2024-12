"I soldi prendeteli da Impronta verde"

Il comitato Comicolli dice la sua sull’ipotesi di ’tasse’ sui cittadini per reperire risorse anti-alluvione per la prevenzione. "Buona l’idea di creare un fondo per gli eventi climatici avversi perché i cittadini devono poter essere risarciti in caso di calamità e le infrastrutture con sollecitudine ripristinate – esordisce il comitato formato da residenti dei Colli bolognesi –, ma le risorse non vanno reperite tramite nuove tasse per i bolognesi". La soluzione, per Comicolli è semplice: "Il Comune ha accantonato e destinato il 15% del suo bilancio al progetto Impronta Verde, ancora poco chiaro, ma che sembra in gran parte riguardare il tema di attività ludiche collinari". I soldi vanno presi da lì, visto che le priorità dei cittadini dei Colli sono "la messa in sicurezza delle decine e decine di aree e strade dissestate, un progetto sulla viabilità condiviso, la copertura del trasporto pubblico, il contrasto del parcheggio selvaggio".