I Solisti dell’Orchestra Mozart al Conservatorio per Brahms

Saranno i Solisti dell’Orchestra Mozart i protagonisti, questa sera alle 20.30, nella Sala Bossi del Conservatorio Martini, in piazza Rossini, del concerto promosso dall’Accademia Filarmonica tutto dedicato a Brahms: l’appuntamento si inserisce nell’ambito della rassegna ’Aimez-vous Brahms?’ che intende presentare, in questo e nei prossimi anni, la meravigliosa musica da camera del grande compositore amburghese. La rassegna è anche un modo per ricordare la nomina di Brahms ad Accademico Filarmonico avvenuta il 25 gennaio 1895, esattamente 130 anni fa. Con la presenza di Francesco Senese e Manuel Kastl violini, Simone Briatore e Francesca Piccioni viole, Gabriele Geminiani e Walter Vestidello violoncelli, il programma vedrà l’esecuzione del Quintetto per archi n. 1 in Fa maggiore op. 88 e del Sestetto per archi n. 1 in Si bemolle maggiore op. 18.