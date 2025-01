I Soundgarden, spirito grunge

Ribelli senza una causa, adolescenti indifferenti al ‘sogno americano’, esistenzialisti che affidavano agli arpeggi distorti di una chitarra elettrica i loro sogni. I protagonisti di quella che venne definita scena ‘grunge’, simboleggiata dal successo planetario dei Nirvana, hanno caratterizzato, con il loro suono, gli Anni ’90. Un’avventura artistica e umana che Valeria Sgarella ricostruisce raccontando l’epopea di uno dei gruppi più identitari di quel movimento, nel libro ’Niente specchi in camerino. La storia dei Soundgarden’ (ed Tsunami), che presenta domani alle 18 nella libreria Coop Ambasciatori di via Orefici. Dialoga con l’autrice Stefano Marino.

Signora Sgarella, i Soundgarden per lei rappresentano lo spirito autentico del grunge. "Sì, è stato grazie a loro, ancora prima che ai Nirvana di Kurt Kobain, che Seattle è diventata una città al centro di una rivoluzione sonora planetaria. Loro, come tanti altri gruppi di coetanei, erano, negli Anni ’80, protagonisti di una scena inizialmente piccola, ma tumultuosa, fatta di giovanissimi rocker disillusi dall’incertezza del futuro che hanno trovato nella musica la via di fuga dalla quotidianità. Le notti di Seattle si accendevano di piccoli club, locali per adolescenti, bar dove ogni sera potevi ascoltare una nuova band. Fuori dalle mode, sia per quel che riguarda il suono che l’abbigliamento. Nasceva il grunge, anche se nessuno lo chiamava così. E i Soundgarden di Chris Cornell erano al centro di questo movimento".

Cornell, prima di Kurt Kobain è stato il musicista che ha dato un’immagine al grunge. "Cornell era un vero anticonformista, per lui fare musica significava proteggere i propri sentimenti da ogni possibile commercializzazione. Il gruppo ha contribuito alla fama internazionale delle due etichette, rigorosamente indipendenti, per le quali ha realizzato i suoi primi dischi, la Sub Pop e la SST. A loro non interessava la fama a tutti i costi che una grossa casa discografica avrebbe assicurato, come è accaduto per i Nirvana, che firmarono con la Geffen. La loro motivazione era diffondere lo spirito sotterraneo di Seattle. E approdarono a una multinazionale solo quando ebbero la certezza di poter avere il controllo assoluto sulla loro musica".

Un gruppo dall’esistenza tormentata... "Certo, e anche questo fa parte di una visione sicuramente non commerciale del fare musica. Chris Cornell decide si sciogliere il gruppo nel 1996, intuendo che quella capacità corrosiva che aveva caratterizzato il grunge era ormai solo un nome perfetto per il mercato. Il gruppo si riforma poi nel 2012, tornando a essere una formazione amatissima, sino alla scomparsa tragica di Cornell nel 2017. Ma quell’alone di leggenda che ha sempre circondato i Soundgarden è, ancora adesso, capace di affascinare le nuove generazioni che non riescono a riconoscersi nel pop plastificato dei nostri giorni".