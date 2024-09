I successi dei Matia Bazar al Giardino degli Angeli

Continua la grande musica al Giardino degli Angeli di Castel San Pietro Terme con l’11 a edizione della rassegna ’I Suoni degli Angeli’. Per il secondo appuntamento, stasera alle 20,45 si esibiranno sul palco del giardino Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, con una data del loro ’Vacanze Romane tour’. I due artisti proporranno, in un inedito concerto acustico, i più grandi successi dei Matia Bazar. Il pubblico vivrà un lungo viaggio musicale ascoltando le canzoni del gruppo di cui Silvia Mezzanotte è stata frontwoman per molti anni e Carlo Marrale tra i fondatori. Un evento in cui sarà possibile ascoltare brani come Vacanze Romane, Stasera che sera, Per un’ora d’amore, Mister Mandarino, Ti sento e Messaggio d’Amore, con cui i Matia Bazar vinsero il Festival di Sanremo nel 2002. L’ingresso agli spettacoli della rassegna è a offerta libera fino a esaurimento dei posti (non è prevista la prenotazione). Il ricavato andrà a favore delle attività sociali dell’associazione di volontariato ’Il Giardino degli Angeli’ onlus, fra cui il sostegno alla ricerca contro le malattie rare infantili, la collaborazione con altre associazioni e la cura del Giardino.

"Con Carlo Marrale -racconta Silvia Mezzanotte - ci siamo incontrati fortuitamente in un hotel. Abbiamo cominciato a cantare qualche canzone insieme e da lì è nata l’idea di portare a spasso per l’Italia la musica di un gruppo, i Matia Bazar, che Carlo aveva contribuito a fondare e del quale io avevo fatto parte a cavallo del nuovo millennio quando Carlo non c’era più". Un sodalizio artistico inatteso e splendidamente riuscito, nato e che continua a crescere, racconta Silvia, "come un amore. Il nostro rapporto artistico è nato come un’infatuazione".