I super porcini di Valsamoggia dei due amici ultraottantenni

Emozioni di fine stagione per la coppia di pensionati ottantenni e fungaioli appassionati composta da Mansueto Santi, 88 anni, e Mario Cassanelli, 84 anni, entrambi di Castello di Serravalle che pochi giorni fa sono tornati a casa dopo una mattinata di ricerca nei boschi con due maxi esemplari di funghi porcini.

Più grande quello di Mansueto, che alla bilancia ha segnato un chilo esatto di peso, mentre quello dell’amico più giovane ha registrato un paio di etti di meno: otto etti di assoluta qualità e freschezza. "Sono amici per la pelle e anche per i funghi Mansueto e Mario, e anche per tutti noi che li conosciamo bene è stata una bella sorpresa questa degli esemplari veramente notevoli per una stagione avara di prodotto – spiega l’amico Maurizio –. Sono stati trovati in un bosco a Lago Santo, nel modenese. Ormai siamo agli sgoccioli e questo dà un valore aggiunto all’impresa".