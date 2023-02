I supercalcolatori costruiranno il futuro

Fin dal XX secolo l’uomo ha sfruttato i calcolatori per supportare la ricerca scientifica e migliorare la vita di tutti e oggi disponiamo di supercomputer potentissimi. Metterli a servizio della ricerca e del progresso è la missione del Consorzio Universitario Cineca che ora utilizza il nuovissimo Leonardo.

Ma a cosa serve il supercalcolo? Il gemellaggio digitale è una delle sue applicazioni più affascinanti e promettenti. Consiste nel creare un modello virtuale di oggetti o sistemi per poterli studiare e migliorare mediante la simulazione. Il progetto più ambizioso è la creazione del digital twin della Terra. Nel 2030 con ’Destination Earth’ potremo controllare e migliorare il rapporto uomo-ambiente. Un altro impiego del supercalcolo riguarda la produzione industriale. L’azienda produttrice degli M&M, ad esempio, si è trovata in difficoltà quando ha voluto distribuire in Europa i suoi cioccolatini rivestiti di coloranti artificiali, illegali in Europa.

L’unico colore difficile da trovare in natura era il blu brillante, ma, grazie al Cineca e ai modelli di realtà virtuale, è stata individuata l’idonea composizione molecolare per rivestire di blu la gustosa pralina. Un’altra applicazione è quella di poter ricostruire virtualmente monumenti, opere d’arte e intere città del passato, come ha fatto nel 2012 il Cineca nel cortometraggio sulla storia di Bologna. Grazie alla collaborazione con musei e ricercatori, è ora possibile offrire l’esperienza immersiva di un viaggio nel tempo, emozionante e filologicamente esatto, con le immagini in 3D dei supercalcolatori. Durante la pandemia il Cineca ha anche collaborato alla ricerca mondiale di medicine contro il Covid. Si è riusciti a testare l’efficacia di centinaia di molecole di farmaci grazie alla realtà virtuale, stabilendo un record: analizzare in 60 ore oltre 70 miliardi di molecole grazie ai supercomputer Marconi100 e HPC5.

C’è vita su Marte? Il Cineca ha contribuito a rispondere, trovando un lago di acqua salata sotto al Polo Sud marziano. Un supercalcolatore ha infatti rielaborato i dati inviati dalle sonde spaziali, confermando la presenza di acqua allo stato liquido. Non resta che fare un prelievo e analizzarla! Quali obiettivi si raggiungeranno nei prossimi anni grazie a Leonardo? Il futuro è ancora da scrivere e toccherà alle nuove generazioni farlo, utilizzando saggiamente i big data.

