I ’superpoteri’ dell’intestino. Controllarlo salva la vita

Dimenticate Mister Fantastic e Monkey D. Luffy di One Piece. Lungo da sei a sette metri e con 250 metri quadrati di estensione della sua superficie, il vero protagonista elastico ad ammirare è...il nostro intestino. In effetti, ha un ruolo fondamentale sulla nostra salute e il nostro benessere. Controllare il proprio intestino può salvare la vita e ormai ognuno può affermare di avere un supereroe in sé.

Più seriamente, seguire attentamente l’attività di quest’organo permette di capire la sua funzione centrale nel determinare salute e malattia. Questo è stato il tema del convegno ‘1-0 pancia al centro, intestino porta di ingresso di salute e malattia‘, organizzato, ieri, dall’ associazione Gipsi Odv dedicata alla consapevolezza e al supporto dei pazienti affetti da Cipo (pseudo-ostruzione intestinale cronica). Si tratta del secondo meeting dedicato alla tematica dopo quello dell’anno scorso.

L’obiettivo dell’evento che si è tenuto nel Royal Hotel Carlton: ridare lustro al blasone dell’intestino, spesso considerato un organo di secondo piano rispetto a organi più ‘nobili’ come cervello, cuore o polmoni. Eppure, la mucosa intestinale è la più grande superficie che separa il corpo dall’ambiente esterno, rappresentato dall’insieme di microbiota, dieta e relativi prodotti metabolici. Quindi non è un caso che sia il principale organo immunitario ed endocrinologico. Per parlarne, davanti le più di 250 persone del pubblico, una decina di esperti del mondo della sanità.

Il dottor Arrigo Francesco Giuseppe Cicero, del dipartimento di scienze mediche e chirurgiche Alma Mater e del Policlinico di Sant’Orsola, ha presentato un argomento sulla pancia e il metabolismo. La dottoressa Rita Rinaldi, anche lei del Sant’Orsola, dipartimento di neurologia, ha parlato dei ’nervi della pancia e... gli altri’. Altro esperto del policlinico, il dottor Cesare Cremon, della medicina Interna e fisiopatologia digestiva, che ha esposto il suo lavoro sulla ’microbiota intestinale nella salute e nella malattia’.

"Il messaggio che vogliamo comunicare a tutti cittadini e sopratutto ai professionisti della salute – ha assicurato Barbara Prampolini, consulente esterno e responsabile della comunicazione di Gipsi –, è di adattare la multidisciplinarietà. È fondamentale per avere una visione olistica e più trasversale". E ha aggiunto: "Quindi i vari specialisti si devono parlare tra loro. Perché, ad esempio, una malattia di pelle può essere spiegato da problemi di pancia".

Arthur Duquesne