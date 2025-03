"I tagli del governo ci soffocano". "No, non è vero"

I tagli previsti dalla finanziaria del Governo mandano in fibrillazione i Comuni. La manovra prevede infatti una riduzione di circa l’1% sull’ammontare del bilancio comunale per i prossimi tre anni: tagli sulla spesa corrente che possono essere sopportati attraverso interventi di razionalizzazione della spesa, ma che possono essere molto pesanti per Comuni piccoli con pregresse difficoltà economiche. Ma anche Comuni più grandi come Bolognas (vedi aumento tariffe).

Il Comune di Goro (Ferrara), è in crisi economica a causa del crollo del comparto vongole dopo l’invasione del granchio blu. "Come facciamo ad aiutare la nostra comunità – lamenta la sindaca di centrosinistra Maria Marika Bugnoli - . I tagli non dovrebbero colpire tutti indiscriminatamente, ma dovrebbero tener conto dei problemi dei territori. Chi è in una situazione di crisi dovrebbe essere esentato, altrimenti si rischia il tracollo". Un grido d’allarme di cui si fa portavoce il presidente di Anci Emilia-Romagna e sindaco di Imola, Marco Panieri che pone l’accento su come i tagli programmati rischiano di compromettere servizi essenziali. "La situazione attuale richiama con urgenza la necessità di una riflessione e di interventi mirati per supportare le amministrazioni locali nella gestione dei crescenti costi e delle sfide inflazionistiche - sostiene Panieri - . Ringraziamo il ministro Giorgetti per l’apertura al dialogo e per la sensibilità dimostrata verso le difficoltà del comparto comunale, ma rimangono seri problemi da affrontare. Nel comune di Imola, dove sono sindaco, su un bilancio di 80milioni di euro dovremo tagliare circa 1 milione e 800mila euro in tre anni . Inizialmente, per fronteggiare i tagli avevamo pensato di aumentare la tassa sui passi carrai, poi grazie al fatto che abbiamo un bilancio sano siamo riusciti a far quadrare i conti".

Nelle Marche fa sentire la sua difficoltà il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro alla testa di una coalizione civica legata al centrodestra. "Dovremo tagliare circa 450mila euro l’anno su un bilancio i quasi 46milioni di euro – sostiene - . E’ evidente che l’impatto c’è, e non capisco perché si debbano tagliare le risorse dei comuni che sono gli enti più vicini ai bisogni dei cittadini". Non sente il peso dei tagli invece il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini in.quota centrodestra, dove con un bilancio di circa 110milioni di euro dovrà tagliare circa 100mila euro l’anno. "Il nostro è un bilancio solido – dice – in alcun modo compromesso dalla manovra del Governo che guarda al futuro con progetti importanti di rigenerazione urbana, senza aumentare le tariffe a carico dei cittadini e mantenendo invariati i livelli e la qualità dei servizi grazie anche alla diminuzione del debito pubblico calato di 30milioni in sei anni".

Beatrice Grasselli