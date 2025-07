I talenti di ’Musica con Vista’. Sul palco il Wendel Quartet

La sesta edizione di Musica con Vista, il festival nazionale di musica classica promosso dal comitato Amur con i maggiori enti storici concertistici italiani e il sostegno di Poste Italiane, fa tappa a San Lazzaro. Fino al 21 settembre Musica con Vista percorrerà tutta Italia, in un viaggio musicale unico alla scoperta della bellezza e dei tesori nascosti della nostra penisola. Oggi, alle 20.30 avrà luogo il secondo appuntamento emiliano del festival, realizzato da Dimore del Quartetto e Comitato Amur.

L’evento approderà per la prima volta alla Cantina Tomisa di Castel de’ Britti (San Lazzaro), un luogo in cui si incontrano natura, genuinità e benessere, per trovare rifugio dall’arsura cittadina a pochi chilometri da Bologna. Qui ascolteremo il debutto italiano del Wendel Quartet, uno straordinario quartetto con pianoforte selezionato dalla ’scuderia’ di giovani talenti delle Dimore del Quartetto. Musica con Vista, come testimonia la tappa prima di Bologna e adesso con questa di San Lazzaro, conduce lo spettatore alla scoperta delle bellezze nascoste del Paese, spesso fuori dai soliti itinerari. Affascinanti borghi, edifici storici, siti culturali e giardini incantati, attraverso la musica e la cultura, promuovono lo sviluppo del turismo in grado di attrarre un pubblico eterogeneo. Sul sito musicaconvista.it è disponibile una mappa interattiva del festival che raccoglie numerose attività con l’obiettivo di far conoscere, supportare e valorizzare il patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico del territorio.