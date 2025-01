I tanti misteri della Uno bianca. Un depistaggio mai chiarito. Ora si indaga sulle complicità

Si allarga il fascio di luce che sta provando a cancellare le ombre sui delitti della Banda della Uno Bianca. Sette anni di terrore, 24 morti, 102 feriti e, a capo del gruppo, i tre fratelli Savi: il leader Roberto, poliziotto come il minore Alberto, e il braccio destro, Fabio. Tra le vittime, cinque carabinieri: dell’agguato a Mauro Mitilini, Otello Stefanini e Andrea Moneta al Pilastro domani ricorrerà il 34esimo anniversario. E nel 1988 a cadere sotto i colpi della banda furono i giovani militari Cataldo Stasi e Umberto Erriu, a Castel Maggiore.

Di questo secondo fatto, Roberto Savi spiegò a processo che lui e Fabio erano diretti verso una rapina alla Coop di Castel Maggiore e imbattendosi nella pattuglia avevano aperto il fuoco. Una versione che, con quello che ne seguì, non convince i familiari delle vittime. I quali, assistiti dagli avvocati Alessandro Gamberini e Luca Moser, chiedono a gran voce di delineare i tratti di quell’episodio, nell’esposto presentato un anno e mezzo fa e che ha dato nuova spinta alle indagini della Procura di Bologna, con Digos e Ros, già riaperte nel 2021. Esposto voluto moltissimo, tra gli altri, da Ludovico Mitilini, fratello di Mauro.

Sul fascicolo, naturalmente, le bocche sono cucite e per ora non è nota l’iscrizione di indagati; il reato contestato è concorso in omicidio volontario. Ma da ciò che trapela, tra gli spunti su cui si stanno concentrando gli inquirenti c’è non solo la ormai nota figura dell’ex brigadiere Domenico Macauda, già condannato per calunnia e radiato dall’Arma per avere depistato le indagini su Castel Maggiore mettendo durante un sopralluogo un bossolo nella Uno Bianca usata dagli assassini, per incriminare altri dell’agguato, ma anche chi possa avere all’epoca collaborato con lui. Una complicità interna, istituzionale. Una mano proveniente dalla stessa Arma, oppure dai Servizi. Non solo: chiunque possa avere avuto un ruolo in quell’indagine, dopo l’agguato, anche nella gestione della Fiat dei killer. Tanto che gli avvocati dei parenti delle vittime già l’anno scorso avevano chiesto ai pm nuovi esami balistici su bossoli e revolver in uso al brigadiere, oltre che, soprattutto, comparazioni sul dna di alcuni capelli trovati all’epoca nella Uno degli assassini. Intrecciare poi figure e ruoli, turni di lavoro di chi indagò sui singoli fatti poi attribuiti alla banda, con eventuali nomi ricorrenti, è ora fondamentale, nonché semplificato dalla digitalizzazioni degli atti che permettono più agevolmente di incrociare dati e vagliare "coincidenze" che potrebbero fornire una nuova chiave di lettura per quella lunga scia di sangue.

Una scia che converge anche nelle zone d’ombra di quel che accadde a Castel Maggiore e al Pilastro. "La giustificazione che i Savi diedero dell’agguato al Pilastro, cioè che volevano rubare le armi ai carabinieri, se non fosse tragica sarebbe ridicola, oltre che provocatoria – attacca l’avvocato Gamberini –. Bisogna finalmente capire perché i tre carabinieri fossero in via Casini, quando dovevano presidiare le ex scuole Romagnoli, che ospitavano in quel periodo degli stranieri. Un dato che ha un significato, se si pensa agli assalti razzisti dei Savi nei mesi precedenti".

Domani, per commemorare l’assassinio a sangue freddo dei tre carabinieri al Pilastro, come sempre si terrà una cerimonia in quel luogo macchiato di sangue. La messa sarà celebrata dal cardinale Matteo Zuppi.

Intanto, i Savi restano in carcere: Roberto e Fabio a Bollate, Alberto, l’unico a godere da tempo di permessi premio, a Padova. L’altro collega poliziotto, Marino Occhipinti, assistito dall’avvocato Milena Micele, dopo avere visto sfumare la scarcerazione nel 2022 a causa di una denuncia per maltrattamenti da parte della compagna, ora spera di riottenere almeno qualche permesso, forte delle relazioni interne al carcere di Padova in cui è detenuto, in cui i tecnici danno un parere positivo sul suo percorso di riabilitazione.