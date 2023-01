I tassisti chiedono aiuto: "Le nostre tariffe vanno ritoccate al rialzo il più in fretta possibile"

Il numero uno di Cotabo, Riccardo Carboni (foto) chiede interventi sia dal governo sia dal Comune, visto che i tassisti sono tra le categorie più colpite dal caro-carburante.

Il decreto del governo Meloni che punta a una maggiore trasparenza dei prezzi del carburante vi soddisfa?

"Esporre un cartellone con i prezzi medi giornalieri della benzina non è la soluzione. Va bene la trasparenza, per carità. Ma non è questo che sposta... Il problema è che il costo della benzina è insostenibile".

Per i tassisti non resta che aumentare le tariffe?

"Ne stiamo discutendo con il Comune. Ma l’iter è lungo, si parla di 6-7 mesi, mentre stiamo vivendo una fase molto complessa che andrebbe affrontata senza aspettare troppo. Ci aspettiamo anche

altri interventi da Roma".

Quali?

"Servono contributi dal governo per abbattere i costi, un credito d’imposta per l’acquisto di carburante, come quello già previsto per altre attività di trasporto. Ma al momento noi tassisti

facciamo da ammortizzatori rispetto ai cittadini... ".

L’aumento delle tariffe non si può accelerare?

"Ne stiamo discutendo da alcuni mesi. Mi auguro che il Comune proceda in questa direzione, velocizzando l’iter.

E meno male che Palazzo d’Accursio ci ha dato un contributo nel 2021-2022 per le auto elettriche e ibride. Ma c’è anche chi ha il metano e ha prezzi esorbitanti. Diciamo che tra i tassisti c’è chi è più penalizzato di altri da questa impennata di prezzi".

ros. carb.