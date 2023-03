I tassisti: ignorate le nostre richieste "Dal Comune nessuna risposta"

di Mariateresa Mastromarino

Una lunga giornata di sciopero per i taxi, in fermo dalle 8 di ieri mattina fino alle 22 di ieri sera, con l’obiettivo di chiedere aiuto, sostegno e maggiore attenzione all’amministrazione comunale.

E i tassisti lo hanno fatto a gran voce, posizionandosi nei presidi dei posteggi principali della città, come in piazza Re Enzo e in stazione, garantendo, però, i servizi di garanzia per gli appuntamenti ospedalieri e alle donne in gravidanza.

"A noi non piace stare fermi, ma siamo costretti a farlo – dice Cosimo Quaranta, delegato sindacale di Fita Cna –. Il tassista offre un servizio alla città, e da molti mesi l’amministrazione è totalmente sorda alle nostre richieste di confronto e di incontro. Vogliamo una rivisitazione della mobilità in città, come per i cantieri del tram e il dibattito sul progetto di Città 30".

Un’urgenza, quella dei tassisti, "che non può più aspettare", e che chiede delle soluzioni: "La preoccupazione è fortissima sul tema di viabilità e sulla città, che nei prossimi anni sarà piena di cantieri – spiega Mirko Bergonzoni, segretario regionale di Uiltrasporti –. La cantierizzazione prevederà alcune limitazioni nei tragitti, che sono condivisi con tutto il trasporto pubblico non di linea. La città è piccola, quindi ci aspettiamo che il passaggio del tram in alcune zone sia compatibile con quello dei taxi. Un ulteriore problema, invece, sono i posteggi".

Ma sono anche altre le ragioni che hanno spinto i tassisti allo sciopero: "C’è bisogno di un percorso di adeguamento tariffario, con l’impegno preso dall’amministrazione comunale nel 2018, cioè aggiornare la tariffa dei taxi ogni due anni – continua Bergonzoni –. L’attività dei tassisti sostiene i costi del carburante, quindi c’è un problema di sostenibilità. Un altro problema sono le limitazioni in alcune zone della città, come nelle piazze Aldrovandi, San Domenico e Santo Stefano. In queste aree pedonalizzate possono accedere determinati soggetti, e i taxi non sono inclusi. È paradossale".

E a pagarne pegno saranno proprio i cittadini, che anche nella giornata di ieri hanno richiesto il servizio di trasporto: "Siamo un servizio pubblico – spiega Massimo Sarti, delegato sindacale di Ascom –. Crediamo che le giornate di sciopero si susseguiranno, e questo sarà un disagio sia per la cittadinanza che per noi, a livello economico. Ma la richiesta di dialogo con l’amministrazione pubblica dura da un anno, e non si è concluso nessun atto concreto".

I cittadini comprendono il disagio, appoggiando la causa e sostenendo i tassisti. "L’utenza è solidale e capisce le motivazioni – afferma Letizia Iorio, presidente provinciale di Uritaxi –. Stiamo svolgendo i servizi di garanzia, e tutti sono stati disponibili nel condividere i taxi. Le nostre problematiche sono conosciute sia dal sindaco Lepore che dall’assessora Orioli. Speriamo che arrivino delle convocazioni".