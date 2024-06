I taxi bloccano la città. Sciopero e traffico in tilt. Gelo continuo con Lepore

E’ finita in Prefettura la manifestazione lunga un giorno dei tassisti bolognesi. Che dopo aver bloccato la città dalle 9 del mattino – lo sciopero è spirato poi alle 20 – hanno prima parcheggiato in via dell’Archiginnasio arrivando dal Parco Nord con 200 auto (presenti trombette, fumogeni e striscioni), poi accompagnati da un presidio sotto Palazzo d’Accursio hanno chiesto non ottendendolo un incontro con il Comune. Strascichi di riunioni già fissate e poi saltate – come quella di mercoledì, con un giallo su chi per primo ha comunicato l’indisponibilità –, fatto sta che niente Comune. E quindi virata in Prefettura dove una delegazione è stata ascoltata dal Capo di gabinetto di Palazzo Caprara. "Le relazioni sindacali sono state azzerate e non da noi, la Prefettura ha preso l’impegno di comunicare la nostra volontà di riallacciare quel dialogo al Comune – racconta Mirko Bergonzoni, segretario regionale di Uil Trasporti –. Non è una sfida tra noi e il Palazzo, qui bisogna fare il bene dei cittadini. Se fossi il Comune, non vorrei perdere la causa al Tar". La protesta a questo punto continuerà – non esclusi ulteriori scioperi –, perché il bando delle 72 nuove licenze è uscito e dentro ci sono tanti aspetti che per i taxi non vanno bene, come il prezzo delle licenze stesse scontato fino a 90mila euro. "L’atteggiamento del Comune non ci fa ben sperare. Questo, quindi, è solo l’inizio della protesta – dice Letizia Iorio di UriTaxi –. Dovremo migliorare la comunicazione, perché abbiamo ragione da vendere. Un tavolo sul prezzo delle licenze non c’è mai stato e il Comune sa che avrà contro un ricorso al Tar: se lo vogliono evitare, sanno dove trovarci". Tutte le sigle ieri hanno scioperato, anche Unica-Cgil. "L’ultimo incontro l’hanno cancellato loro, non noi – spiega Franco Sarti –. In questi mesi, tra esternazioni al cianuro e cambi di rotta, siamo rimasti spesso male. Spero che tutto rientri presto".

Ieri disagi notevoli al traffico, soprattutto al trasporto pubblico, si sono verificati. "Chi li ha vissuti, ha trovato quei disagi molto importanti – ammette l’assessora Valentina Orioli –. Noi il tavolo non l’abbiamo mai interrotto, la nostra stella polare è migliorare il servizio dei taxi. I prezzi delle tariffe sono in linea con quanto succede e succederà anche in altre città. E abbiamo semplicamente seguito il parere dell’autorità Art. I tassisti hanno il diritto di scioperare, ma devo anche adeguardi all’attualità e a una domanda che è cambiata". All’attacco la Lega. "Il Comune continua a tirare dritto, non ascoltando i tassisti in modo anti-democratico", dice Matteo Di Benedetto. Marco Lisei (FdI): "Bisognerebbe lavorare sulle seconde guide e garantire ai conducenti di taxi di muoversi agevolmente tra i cantieri. E 72 licenze sono troppe".