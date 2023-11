"I taxi? Pochi e cari. Facciamo un tavolo"

"Sono venuto in pace e dirò solo che sono disponibile a fare un tavolo di lavoro", ha detto il sindaco Matteo Lepore rispondendo alle sollecitazioni sul tema taxi avanzate dal presidente di Cotabo, Riccardo Carboni, nel corso del faccia a faccia in Cna. Lepore non si è sottratto. "Le persone a

Bologna non si lamentano perché in taxi ci si mette troppo, ma perché il taxi non c’è o costa troppo. Sono fiducioso sulla possibilità di chiudere un accordo. Se sarà così sarò il più felice del mondo perché significa che avremo trovato un buon metodo di lavoro"