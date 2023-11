I tesori della collezione Emiliani. Domani in vendita quindici opere

Come se ci si volesse circondare solo di amici, conoscenti, parenti, la collezione privata di opere di Andrea Emiliani (di cui domani saranno venduti 15 quadri, a Roma da Bertolami Fine Arts) sembra quasi tracciare una vera e propria mappa dei suoi amori e dei suoi studi, della sua giovinezza e della maturità, dei suoi luoghi. Grande studioso e superbo scrittore d’arte, sempre rimpianto funzionario pubblico, Emiliani era nato a Predappio (1931), ma iniziò gli studi a Urbino, per terminarli tra Bologna e Firenze.

E nato e morto a Urbino è Antonio Viviani, detto il ’Sordo di Urbino’, già allievo di Federico Barocci, artista a cui Emiliani dedicò anni di studi e sistemazioni definitive. Viviani è presente con una Sacra Famiglia piuttosto movimentata, ancora in parte debitrice del Manierismo appena trascorso. Anconetano è Antonio Peruzzini, che introduce un genere del tutto nuovo, presentando una Marina in tempesta piuttosto vivace, mentre da Fano viene il bel trio di Gentildonne, elegantemente vestite alla francese, opera di Sebastiano Ceccarini. L’interesse per la pittura marchigiana che svaria da Federico Barocci a Simone Cantarini, portò Emiliani a esplorare zone note e più oscure, spaziando tra i temi che, appunto, interessano tanto le figure quanto i paesaggi.

Bolognesi sono le prove di Lucio Massari, seicentesco allineato ai Carracci, e di Mauro Gandolfi. Fuori dal coro si ammira ancora una Costruzione della Torre di Babele attribuita a Nicolas Poussin. Ecco.

Un prezioso e raccolto autoritratto del professore e dei suoi gusti, che culmina in una elegantissima Sacra Famiglia di Simone Cantarini, pubblicata da Emiliani nel 1992 e poi esposta nella grande monografica del 1998. Il pittore che Guido Reni amò sopra ogni altro, il pittore che fuggì dallo studio per tornarsene a Pesaro dopo molte incomprensioni col maestro, il pittore che Emiliani stesso forse amò sopra ogni altro, mostra qui quanto, volente o dolente, abbia imparato da lui. La penombra non impedisce il gioco dei chiari e degli scuri, il colore magrissimo, quasi abbozzato, il volto dolce e malinconicamente assente della Madre, l’abbandono del vigoroso Bambino: la tela raccoglie tutta la grazia e la forza di Cantarini, il suo stile eclettico, che mai, anche dopo l’abbandono, mai dimenticò le orme del maestro.