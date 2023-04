"I Testimoni di Geova rispettano la vita"

"Con riferimento all’articolo ’Tutti i riti della Settimana Santa, Via Crucis in via dell’Osservanza’ pubblicato sul Resto del Carlino (edizione Bologna) martedì 4 aprile 2023, ci preme ribadire che, contrariamente a quanto affermato nell’articolo, autorevoli studi scientifici hanno dimostrato che i Testimoni di Geova “mostrano un elevato rispetto per la vita e la dignità umana“ (Gerhard Besier e Renate-Maria Besier) e che “le accuse di esercitare sugli individui forme di ‘influenza indebita’, o ‘costrizione’ appaiono del tutto infondate“ (Raffaella Di Marzio). Nel 2017 la Corte di Cassazione ha affermato chiaramente che il modo in cui i Testimoni di Geova si comportano con gli ex membri della loro religione è frutto di una “libera scelta“. Come spiega chiaramente il nostro sito web ufficiale, anche nel caso di una persona che è stata disassociata o che ha deciso volontariamente di abbandonare la religione, “il vincolo coniugale e i normali rapporti familiari e affettivi proseguono“. Informazioni affidabili sui Testimoni di Geova sono disponibili in oltre 1.000 lingue sul nostro sito ufficiale, jw.org".