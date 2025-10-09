I tifosi rossoblù si schierano: "Disertate la trasferta col Maccabi"

Il tifo rossoblù si schiera. Dopo lo striscione apparso in curva nella sfida casalinga con il Pisa a firma dei gruppi della Curva Freak e Forever ("Stop al genocidio"), anche il Centro Bologna Clubs ha preso posizione contro la strage di innocenti in atto a Gaza: invitando il tifo a disertare la trasferta contro gli israeliani del Maccabi, in programma per l’ultima giornata della prima fase di Europa League a Backa Topola, in Serbia.

"Il Centro Bologna Clubs si è riunito in assemblea dei presidenti domenica e all’unanimità è stato deciso di invitare i propri associati a disertare la trasferta con il Maccabi, fermo ovviamente il diritto di ciascuno di parteciparvi se lo riterrà opportuno, in segno di protesta per quanto sta accadendo in Palestina e per rispetto della tragedia umanitaria che investe quella popolazione, ribadendo nel contempo la condanna di ogni azione terroristica da qualunque parte proveniente", recita il comunicato pubblicato da parte del Cbc, che rappresenta circa 6mila tifosi iscritti e 80 club. L’invito a disertare il match e boicottare la sfida di Europa League, in programma il prossimo 29 gennaio, prescinde dall’eventuale pace o cessate il fuoco: "Pur auspicando che il percorso di pace che si è attivato in questi ultimi giorni porti alla soluzione positiva e rispettosa dei diritti di tutti, non si può ignorare quanto accaduto finora e che sta accadendo tuttora, nell’assordante silenzio dell’organismo internazionale che governa il calcio (peraltro al pari di tante altre istituzioni); silenzio che contrasta con altre opportune iniziative di esclusione delle squadre di quei paesi che si sono macchiati di azioni illegali e illecite".

Il Centro Bologna Clubs si schiera e precisa: "L’iniziativa è simbolica e non è rivolta contro la popolazione israeliana ed ebraica, ma nei confronti di tutti coloro che violano le più elementari regole del diritto internazionale e umanitarie in nome del potere economico, calpestando il diritto all’esistenza di un popolo da anni vittima di soprusi ai quali occorre porre termine". Potrebbe essere gara fondamentale per i destini europei del Bologna e simbolica lo sarà perché si giocherà nella terra che ha visto crescere e sbocciare Sinisa Mihajlovic. Ma più del calcio contano i diritti umani e l’appello a disertare è lanciato. Ora resta da capire se i gruppi della curva accoglieranno l’invito.