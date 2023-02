I timori del fisiatra in pensione "Le assenze protratte sono un rischio"

"Alcune preoccupazioni ’velano’, ora che sono andato in pensione, la soddisfazione e l’orgoglio di aver potuto contribuire a implementare progressivamente sempre più negli ultimi 22 anni, e in qualche caso anche ad avviare, l’insieme delle attività esistenti dell’unità operativa Medicina riabilitativa Sud", spiega il fisiatra Silvio Taddei (foto). Qual è il timore dello specialista? "Per una serie di concomitanze, affiora anche il timore che possa divenire difficile mantenere in essere l’impianto operativo-organizzativo attuale costruito in tanti anni. Infatti, oltre al pensionamento personale improcrastinabile, contemporaneamente è sopravvenuta l’assenza protratta per aspettativa anche di un’altra dirigente medico fisiatra. La mole di impegni era già al limite e le assenze potrebbero contribuire a rendere la sostenibilità di quanto si fa a rischio di criticità varie". L’ex direttore dell’unità operativa ricorda che il gruppo "formalmente è composto da sei dirigenti medici fisiatri e si avvale anche della collaborazione di una specialista ambulatoriale convenzionata" e che gli specialisti "effettuano consulenze per i ricoverati degli ospedali ’Don Dossetti’ a Valsamoggia - Bazzano, ’Simiani’ a Loiano, ’Costa’ ad Alto Reno Terme, Civile a Vergato, al Maggiore a Bologna", e, tra l’altro, negli stessi ambiti territoriali, "effettuano anche visite specialistiche ambulatoriali e domiciliari". Taddei, tuttavia, non dubita che "la direzione dell’Ausl e del Dipartimento della riabilitazione, sapranno provvedere a mettere in atto azioni in grado di prevenirle". Pronta la replica dell’Ausl: "È interesse prioritario del Dipartimento della Riabilitazione e della direzione aziendale, ricoprire con la massima tempestività il ruolo di direttore della Medicina Riabilitativa Sud, lasciato vacante dal pensionamento di pochi giorni fa (1° febbraio) di Silvio Taddei, che lo ha diretto in questi ultimi 22 anni. Sono già in corso, infatti, le necessarie procedure amministrative per la formalizzazione del bando di concorso. Allo stesso modo – assicura l’Azienda – sono già state attivate le procedure per la sostituzione di un medico della stessa unità operativa, dallo scorso gennaio in altra azienda sanitaria. Anche in questo caso, nel rispetto dei tempi tecnici imposti dalle norme contrattuali, l’Azienda procederà con la massima sollecitudine alla sua sostituzione".