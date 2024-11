I tre fratelli che fecero l’impresa in garage

"Impegno, fatica, piacere di essere gente tra la gente che ha vissuto e vive con onestà il proprio tempo": è il motto della falegnameria dei fratelli Tugnoli di Granarolo che ha compiuto recentemente 65 anni di attività. La storia di questa ditta artigianale iniziò nel novembre del 1959 quando Graziano Tugnoli, assieme ai fratelli Gianfranco e Alessandro, avviò una piccola azienda di produzione infissi e serramenti in legno.

Il laboratorio non era altro che un piccolo garage in via San Donato. Il lavoro crebbe, c’era la necessità di ingrandirsi e avere altro spazio e fu deciso di costruire un capannone. Con l’aiuto del padre, i fratelli Tugnoli acquistarono un terreno agricolo, in via Matteucci, allora questa era solo una zona di campagna, e in tre anni, lavorando la sera e nei fine settimana, fu realizzato il capannone. Dai primi 300 metri quadri del 1964 la ditta di falegnameria è passata agli attuali 1.400 metri, con ampliamenti successivi. Anche i macchinari sono stati messi insieme uno dopo l’altro, con investimenti mirati. "Pian piano – raccontano Graziano, Andrea (figlio di Gianfranco scomparso quattro anni fa) e Alessandro Tugnoli – ci siamo specializzati nei serramenti e da allora, praticamente fino agli ultimi anni, la nostra clientela è sempre stata edile. Abbiamo lavorato con tante aziende di costruzione nel corso del tempo, facendo interventi su palazzine o villette". E continuano. "Tra i tanti lavori eseguiti uno, recente, resterà come la ciliegina sulla torta. Perché qualche anno fa abbiamo ricostruito in stile d’epoca i serramenti della chiesa Madonna di Galliera e San Filippo Neri, in via Manzoni a Bologna. Una grande soddisfazione, un lavoro eccezionale inserito nella ristrutturazione complessiva della chiesa". Graziano ancora oggi è al comando dell’azienda, Alessandro da diversi anni è in pensione e Gianfranco è deceduto nel marzo 2020.

Al suo posto è subentrato il figlio Andrea che lavorava già da 40 anni in falegnameria. Il 15 novembre scorso la falegnameria Tugnoli ha festeggiato il 65° anno di attività nei locali dell’azienda con lo stesso entusiasmo di quando, poco più che ragazzini, i fondatori iniziarono il lavoro di falegnameria. E alla festa, c’erano le loro famiglie, i dipendenti, gli ex dipendenti, gli amici, il sindaco di Granarolo Alessandro Ricci, don Massimo Vacchetti, i clienti, i fornitori e cittadini di Granarolo.

