I treni lasciano ’a piedi’ gli escursionisti, scatta la raccolta di firme

I treni possono servire anche per andare in montagna, ma sull’Appennino bolognese sembra esserci un problema in più. Infatti, gli attuali orari dei collegamenti sulla linea Porrettana talvolta lasciano letteralmente ’a piedi’ gli escursionisti. E così è partita una raccolta di firme per chiedere alle ferrovie di modificare gli orari dei treni Bologna-Porretta "allo scopo di avere la coincidenza coi treni Porretta-Pistoia in modo da favorire le escursioni anche su tale territorio, cioè sul versante toscano, che offre diversi sentieri raggiungibili da Bologna". È il Club Alpino Italiano di Bologna a segnalare sul suo sito che è partita la petizione e a spiegarne le ragioni. La Porrettana spesso fa notizia per i disagi dei pendolari che fanno su e giù tra l’alta valle del Reno e Bologna, ma anche chi invece la risale per andare a fare trekking sull’Appennino partendo dal capoluogo si è reso conto che non tutto si incastra come servirebbe, soprattutto a causa dei nuovi orari dovuti all’avvio della linea passante Porretta-Pianoro.

"Per chi arriva da Pistoia, cambiare a Porretta", cioè scendere dal treno e salire su un altro che percorre il tratto emiliano, "è un po’ più facile. Non così per chi arriva da Bologna: in certi casi il treno verso Molino del Pallone, Pracchia e altre località potrebbe essere partito da quattro minuti", spiega il Cai. Quattro minuti ’fatali’. Le firme allora chiedono di aggiustare la cosa: "Ci si augura che le due Regioni coinvolte possano coordinarsi per rivedere i rispettivi orari, favorendo in tal modo non solo gli escursionisti ma in generale gli abitanti del territorio".