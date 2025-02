I trent’anni di ’The Infamous’ con i Mobb Deep

Ci sono anni indimenticabili. Nella storia dell’hip-hop, il 1995 è senza dubbio uno dei periodi più importanti per quanto riguarda le uscite di album divenuti poi classici del genere. Tra i più notevoli, ‘The Infamous’, del duo newyorkese Mobb Deep, composto dai rapper Kejuan Muchita alias ‘Havoc’ e Albert Johnson alias ‘Prodigy’, quest’ultimo deceduto nel 2017 a causa di complicazioni di una malattia congenita. Per rendere omaggio all’artista scomparso e celebrare il trentennale del loro capolavoro, Havoc sarà sul palco del Locomotiv Club, giovedì 13 febbraio alle 20.30, accompagnato dall’amico di sempre Big Noyd e da DJ L.E.S., noto anche per aver lavorato con il rapper Nas. In questa occasione, il pubblico del locale sarà trasportato nel Queensbridge degli anni ‘90, così ben descritto dal duo.

Infatti, se ‘The Infamous’ (’L’infame’) fu fin da subito considerato un album memorabile, è perché dipinge senza filtri la realtà di una vita cruda in zone che sembrano ’ghetti’. Nas, considerato come uno degli artisti hip-hop più importanti, aveva già iniziato questo cambio artistico nella musica della Grande Mela nel 1994, con il suo disco ‘Illmatic’. Ma in ‘The Infamous’, Muchita e Johnson hanno superato la narrazione di ‘documentarista’ di Nas proponendo un’interpretazione più autentica, spesso in prima persona. Lo storytelling dei due rapper lascia l’ascoltatore spiazzato, ma trascinato dalle parti strumentali. Un paradosso tipico del rap hardcore, di cui i Mobb Deep sono considerati un pilastro fondante, che ha permesso al gruppo di distinguersi nella scena hip-hop di New York tra i Wu-Tang Clan, gli A Tribe Called Quest e i membri di D.I.T.C.

L’altro aspetto che ha reso questi brani intramontabili è la qualità delle produzioni musicali, perlopiù composte da Havoc e Q-Tip. Le note atemporali di ‘Party Over’, ‘Survival of the Fittest’ e ‘Shook Ones, Pt. II’ sono diventate inni ripresi da numerosi rapper in tutto il mondo. Inoltre, il beat di ’Shook Ones, Pt. II’, reso ancora più famoso nella scena finale del film ‘8 Mile’ sulla vita di Eminem, è stato eletto miglior brano strumentale della storia del rap dal media Rock The Bells nel 2024. Una ricompensa simbolica che il mondo hip-hop non ha contestato e che ne dice molto sullo status della band che suonerà in Bolognina.

Arthur Duquesne