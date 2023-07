"I turni rimodulati? Funzionano da anni"

Un altro settore ’caldo’ – è il caso di dirlo – è quello dell’edilizia. Le alte temperature rischiano di fermare alcuni cantieri e, con il Superbonus 110% in atto, a volte c’è la necessità di correre ai ripari, cercando di migliorare le condizioni di lavoro. Paolo Mancini, segretario generale degli edili Cgil di Bologna, ammette che "la situazione è critica. Da qui, stiamo lavorando per rimodulare gli orari di lavoro".

Come si muovono le imprese edili in città?

"Un 20 per cento, quelle più grandi e strutturate, come ad esempio quelle che fanno l’asfalto o le coperture sui tetti, hanno già anticipato l’orario d’inizio alle 6 per terminare alle 14. Altre imprese tengono tassativamente la pausa dalle 13 alle 15 per evitare il picco del caldo".

C’è un’azienda in particolare che ha già attivato queste misure?

"La Cpl Concordia, ad esempio, tant’è che saranno già dieci anni che procede con la rimodulazione degli orari di lavoro per tutelare la salute dei dipendenti. Nell’appalto che hanno con Hera, dove lavorano sul pronto intervento, hanno predisposto diverse pause".

Per le imprese meno strutturate, cioè il restante 80%, com’è la situazione?

"Il settore è frastagliato, molte volte si tratta di micro realtà, sulle quali è difficile avere il controllo. Per questo stiamo facendo una campagna specifica, con volantini e informazioni. I lavoratori devono sapere quali sono i loro diritti. L’articolo 44 del testo unico sulla sicurezza sul lavoro prevede che – anche di fronte a temperature proibitive – ci si può rifiutare di lavorare".

