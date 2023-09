I vent’anni del centro Accanto: "Un punto di riferimento di qualità"

Il Centro Diurno Accanto, struttura gestita dalla Cooperativa sociale Cadiai, ha spento 20 candeline. "Un giorno di grande festa - ha dichiarato Giulia Casarini, presidente Cadiai. Venti anni nel mondo dei servizi in cui abbiamo costruito una risposta, insieme alle Istituzioni e alle famiglie, ai bisogni del territorio. Il Centro è diventato un punto di riferimento sia per i servizi di qualità che vengono dati alle persone che lo frequentano, sia per l’interazione con il territorio stesso". Alla festa era presente il sindaco Marco Martelli, e l’assessore con deleghe Sanità, Politiche Sociali e Servizi, Emma Monfredini. "Venti anni sono un traguardo importante per la Cooperativa che fa un lavoro straordinario e soprattutto per chi come me vive i problemi delle famiglie in cui ci sono persone con disabilità – ha affermato il sindaco –. La presenza di strutture in grado di dare risposte concrete è fondamentale. Probabilmente chi è al di fuori, chi non ha esperienze dirette non si rende conto di quali difficoltà abbiano le famiglie che si trovano in queste condizioni. Avere qualcuno che riesca ad accogliere questi ragazzi e ad accompagnarli in un percorso di vita che sia fuori casa, credo che sia veramente molto importante". Il Centro Diurno Accanto si rivolge a persone adulte, tra i 18 e i 64 anni, con disabilità gravi e gravissime per un totale di 16 posti. La struttura nel 2012 fu colpita dal terremoto che la rese inagibile. I lavori di ristrutturazione durarono quasi un anno e mezzo durante il quale agli ospiti fu assicurato il servizio in due strutture fuori comune. L’inaugurazione coincise con la festa del decennale che si svolse nell’ottobre del 2013.

Zoe Pederzini