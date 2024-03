I vent’anni delle ’Cesarine’

A pranzo e a cena a casa di cuochi amatoriali per vivere un’esperienza culturale nel cuore della tradizione gastronomica italiana più autentica e conoscere il territorio attraverso le storie di chi lo abita. È un trend in crescita sia dal lato dell’offerta sia della domanda, secondo i dati presentati da Cesarine.com, la community fondata a Bologna nel 2004 come Associazione per la tutela e valorizzazione del patrimonio gastronomico culinario tipico d’Italia da Egeria Di Nallo, sociologa dell’Alma Mater, poi rilevata nel 2014 dall’imprenditore Davide Maggi. Oggi si contano 1500 cuochi e cuoche "per passione" che ne fanno parte: lo scorso anno hanno aperto le porte di casa per accogliere a tavola 48mila ospiti, +65% rispetto al 2022, raddoppiando il fatturato. Ogni settimana si registrano decine di candidature spontanee. L’esperienza attrae soprattutto clientela internazionale: americani, canadesi, australiani, tedeschi, nord europei. Le mete più più richieste sono Venezia, lago di Como, Firenze, la Toscana in generale, a seguire le Cinque Terre, la Costiera Amalfitana, poi la madrepatria Bologna, Milano, Roma, Napoli e le altre città d’arte.